Немецкие военные досрочно покинули Гренландию после заявлений Трампа – Bild

Разведывательная группа Вооруженных сил Германии уже вылетает из Гренландии. По данным немецких журналистов, 15 солдат под командованием контр-адмирала Штефана Паули покинули остров на самолете Boeing 737 компании Icelandair.

При этом накануне сообщалось, что солдаты останутся дольше, чем планировалось. Об этом сообщает Bild.

Ситуация с Гренландией

Бундесвер быстро покинул остров без каких-либо объявлений, уведомлений или чего-либо ещё. Представитель министерства обороны Михаэль Стемпфле заявил на федеральной пресс-конференции, что не хочет вдаваться в подробности относительно даты отъезда.

"Если я сейчас скажу, что это будет до 17 января, а потом выяснится, что они хотят остаться дольше, вы снова скажете. Поэтому я хотел бы пока оставить этот вопрос открытым. Если у вас возникнут сомнения, вам придется спросить у датчан", – сказал представитель ведомства.

Как сообщает Bild, приказ об отъезде поступил из Берлина лишь рано утром. Никаких объяснений на земле войскам не было дано, поэтому все запланированные встречи пришлось срочно отменить. Таким образом, солдаты пробыли в Гренландии менее двух дней: 44 часа с момента приземления до взлета.

Остается неясным, выводит ли Германия своих солдат под влиянием карательных пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом против противников его агрессивной политики в отношении Гренландии, или же существуют другие причины для вывода войск.

Напомним, ранее Объединенное Арктическое командование, которое является органом министерства обороны Дании в Гренландии, пригласило Соединенные Штаты принять участие в военных учениях в Гренландии. Ответа от американских военных еще не было.

Как сообщал OBOZ.UA, Республиканская партия Сената США обещает блокировать любые попытки Дональда Трампа захватить Гренландию военной силой. Это произошло на фоне того, что его делегаты в среду не отказались от своих требований по контролю над островом во время встречи в Белом доме.

