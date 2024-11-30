Fox News заявил, что Трамп это единственный, кто переиграл Путина, уже успевшего обмануть 4 президентов США (имеются в виду Клинтон в конце второй каденции, Буш-младший, Обама и Байден), да и вообще Трамп является подарком судьбы для Украины и катастрофой для россии. То есть республиканский рупор пока что ну никак не намекает на необходимость каких-то уступок Украины мордору.

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Мир начинает это ощущать на Ближнем Востоке, где, судя по всему, именно Эрдоган по инициативе именно Трампа спровоцировал неожиданную активность сирийских боевиков, базирующихся под прикрытием Турции, против режима Асада, который уже умоляет Путина о помощи.

Режим Асада очень важен для пуйла геополитически — в военном и финансовом аспектах, а теперь уже и по соображениям престижа, так что россия должна каким-то образом разорваться между Украиной и Сирией.

Причуды глобальной современности: северная корея воюет против Украины (и угрожает уже даже Эстонии), зато фактически помогает Украине сирийская оппозиция под патронатом Турции.