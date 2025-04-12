Трамп дал Путину выбор, Украина не должна соглашаться на все, – американский сенатор

Президент США Дональд Трамп показывает совсем другой подход к войне в Украине, чем его предшественник Джо Байден, и российскому диктатору Владимиру Путину нужно это понимать. В то же время Украина не должна соглашаться на какие-либо компромиссы, особенно те, которые навязывает глава Кремля.

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Об этом заявил сенатор-республиканец от Флориды Рик Скотт, работающий в Комитете Сената по международным отношениям и являющийся бывшим губернатором Флориды, в колонке для Hill. Он повторил предварительные заявления Трампа по поводу действий Байдена в отношении Украины за время его президентства.

Республиканец обвинил Байдена в неэффективном реагировании на российское вторжение и доведение Украины "до тупика" за последние три года. Якобы предшественник Трампа оказывал Украине недостаточную поддержку – столько, чтобы держаться, но не побеждать, и при этом не требовал более активного участия европейских союзников.

"Байден снабдил Украину едва достаточным количеством оружия, чтобы продолжить борьбу, но недостаточно, чтобы выиграть войну. Он отправлял американские налоговые доллары за границу, не планируя их возвращения, и часто тратил на вещи, которые не имели отношения к помощи Украине преобладать", – заявил сенатор.

По словам Скотта, Байден якобы обрек Украину "на вечную войну, которой не видно конца", и потратил "миллиарды долларов на зарплаты украинских политиков вместо смертоносной войны". Предыдущий президент США также "ничего не сделал, чтобы убедиться, что наши европейские союзники выполняют свою роль".

Сенатор заявил, что Трамп, в отличие от Байдена, сразу после вступления в должность начал действовать решительно, привлекая и США, и Европу для создания реального мира. Усилия Трампа поддерживают такие лидеры, как президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, готовые работать над комплексным перемирием, согласованным на переговорах в Саудовской Аравии.

Однако главным препятствием остается Россия, которая, по мнению Скотта, стремится навязать Украине ограничения в обмен на прекращение огня. Он подчеркнул, что Украина не должна принимать такие условия, потому что Путин уже нарушил предыдущие обещания, в частности, по защите украинской энергетики.

"Никто не может ожидать, что Украина примет такие условия или поверит Путину на слово. Он уже нарушил предложенное им перемирие, согласно которому он должен был оградить энергетическую инфраструктуру от враждебных действий, продолжив волны атак на украинские объекты", – отметил республиканец.

Сенатор восхвалял дипломатические действия Трампа, который "давил на Путина", при этом сохранял санкции против России и поставлял оружие Украине, а также "старался улучшить отношения с Москвой, обещая более продуктивные отношения при условии мирного урегулирования войны в Украине".

"Это ставит Путина перед выбором: согласиться на мир и забраться из Украины или стать глобальным изгнанником, который столкнется с жесткими санкциями со стороны США и европейских союзников. Кремлю было бы мудро принять протянутую руку миру Трампа", — подчеркнул Скотт.

Он также добавил, что в настоящее время Россия ослаблена экономически и ее позиции все хуже на фоне гиперинфляции и упадка промышленности.

По мнению Скотта, Трамп открывает двери для новых договоренностей по доступу к украинским ресурсам, а также возможному усилению военной помощи Киеву. При этом он призвал европейских партнеров больше финансировать оборонные проекты и не перекладывать ответственность на США.

Скотт подытожил: Трамп способен завершить войну на условиях, не унижающих Украину, и одновременно заставят Россию остановиться. Он призвал Путина воспользоваться возможностью, чтобы избежать еще более серьезных последствий для своей страны.

"В настоящее время мир убедился, что Трамп – не Байден. Путин должен взять на заметку. Под руководством Трампа войну в Украине можно почетно завершить. Украина достаточно пострадала, но и близко не побеждена. Путин должен воспользоваться этой возможностью, чтобы закончить войну на разумных условиях и наметить новое направление для своей страны, или же понести последствия своих действий", – подытожил республиканец.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что отношения между Вашингтоном и Киевом "возвратились на правильный путь". Так он отреагировал на возобновление переговоров между двумя странами по соглашению об ископаемых.

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