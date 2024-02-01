Теперь могут арестовать Путина: еще одна страна официально присоединилась к Римскому статуту

В Армении с 1 февраля официально вступил в силу Римский статут, на основании которого учрежден Международный уголовный суд в Гааге. Таким образом, республика обязана арестовать российского президента Владимира Путина, если он появится на ее территории.

Видео дня

О Римском статуте для Армении напомнил Международный уголовный суд. В МКС приветствовали республику с тем, что она стала 124 членом суда.

Парламент Армении ратифицировал Римский статут только в октябре 2023 года, хотя имплементация документа в законодательство республики началась еще в 2003 году. В ноябре 2023 года МКС объявил, что Римский статут для Армении вступит в силу в феврале 2024 года.

Ратификация Арменией Римского статута вызвала недовольство в РФ (напомним, что МКС выдал международный ордер на арест Путина). Однако власти Армении несколько раз официально заявляли, что присоединение к Римскому статуту стране нужно, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за совершенные им военные преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Азербайджане хотят разорвать экономические связи с Францией. Дело в том, что последняя в конфликте из-за Нагорного Карабаха высказался в поддержку Армении.

Тем временем Международный суд ООН объявил исторический приговор по иску Украины против России. Суд признал, что РФ нарушила Конвенцию ООН о предотвращении финансирования терроризма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!