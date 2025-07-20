Теперь Маску нужны ваши дети: миллиардер анонсировал создание Baby Grok

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его стартап в области искусственного интеллекта создаст приложение, предназначенное для детского контента. Он намерен дать ему название Baby Grok.

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О своих планах Маск написал в соцсети Х. "Мы в xAI планируем создать Baby Grok. Приложение, которое будет посвящено контенту для детей", – отметил Маск.

При этом миллиардер не предоставил дополнительных подробностей о Baby Grok.

Отдельно он намекнул на новую возможность, которая позволит ИИ-чатботу Grok создавать вирусные видео, что еще больше расширит его творческие инструменты.

Ранее в этом месяце xAI выпустила чат-бот Grok 4, всего через несколько месяцев после выхода предыдущей версии, что подчеркнуло бурные темпы разработки ИИ.

Обновление также было выпущено после того, как бот опубликовал несколько антисемитских комментариев в X, что вызвало широкое осуждение.

Напомним, Маск назвал новую модель искусственного интеллекта Grok 4 "самой мощной в мире". Он отметил, что по результатам ключевых тестов она обошла другие разработки с отрывом в десятки процентов.

Как сообщал OBOZ.UA, недавнее исследование Массачусетского технологического института выявило тревожную тенденцию по использованию ChatGPT студентами. Ученые указали, что соискатели образования начинают теряют способность мыслить и запоминать.

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