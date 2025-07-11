Самая мощная в мире модель искусственного интеллекта? Маск презентовал Grok 4. Видео

Миллиардер Илон Маск представил новую модель искусственного интеллекта Grok 4, которая уже опережает конкурентов. Он назвал ее "самой мощной в мире", а по результатам ключевых тестов она обошла другие разработки с отрывом в десятки процентов.

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Масштабная презентация состоялась во время прямой трансляции, в которой участвовали сам Маск и команда исследователей xAI. Они наглядно продемонстрировали возможности обновленной модели.

"Представляем Grok 4, самую мощную в мире модель искусственного интеллекта. Смотрите прямую трансляцию сейчас", – говорится на странице xAI в соцсети X.

Во время презентации новой версии ИИ система продемонстрировала решение сложной математической задачи, создала изображение столкновения черных дыр и предсказала победу команды Dodgers в Мировой серии по бейсболу 2025 года с вероятностью 21,6%.

Grok 4 также превзошел конкурентов во многих других эталонных тестах. "Grok 4 умнее почти всех студентов-магистров во всех дисциплинах одновременно. Это докторский уровень, не – даже выше докторского", — заявил Маск.

Кроме того, разработчики презентовали новый голосовой режим, который звучит более естественно и быстрее реагирует. Модель также получила мощные голосовые функции – интонации, смех, шепот и даже пение. Однако во время демонстрации голосовой Grok не смог создать оперу о диетическом круге, вместо чего провозгласил монолог в стиле Шекспира.

В ближайшие месяцы ожидается запуск трех новых возможностей: в августе команда xAI планирует выпустить отдельную модель для программирования, в сентябре – мультимодальной модели с улучшенным анализом изображений, а в октябре – версию для работы с видео.

Усовершенствованная система SuperGrok Heavy, в которой сразу несколько агентов работают над задачей. Она уже сегодня показывает 51% в том же экзамене, где конкуренты набирают только 20-21%, и доступна по платной подписке за $300 в месяц.

Известный эксперт в сфере ИИ, Global Ambassador y Singularity University и партнер в AI Wiser Владимир Бандура отметил, что Grok 4 – это первая модель, которая действительно его заинтересовала. В ее обучение вложили в десять раз больше вычислительных ресурсов, чем в предыдущие версии, а в тесте "Последний экзамен человечества" Grok показал феноменальные результаты – 27% без инструментов и более 40% с ними.

Уникальность Grok 4 заключается в акценте на точные науки, реальные инженерные задачи и использование инструментов Tesla и SpaceX, которые позволяют симулировать физические процессы с максимальной точностью. Маск также подчеркнул, что "темп прогресса пугает" и ожидает прорывов в области научных открытий уже в ближайшие годы.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный директор соцсети X Линда Яккарино в среду, 9 июля, заявила, что решила покинуть должность, которую она занимала два года. Это произошло на фоне скандала с чат-ботом Grok, который был разработан компанией xAI Илона Маска и в последние дни "отметился" антисемитскими заявлениями.

Впрочем, на презентации не вспомнили о недавнем скандале с Grok, когда ИИ сравнил себя с Адольфом Гитлером. После этого генерация ответов была временно приостановлена.

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