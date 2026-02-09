'Технологический сдвиг': Россия теряет одного из главных покупателей своего оружия в Азии

Россия продолжает терять миллиардные рынки по всему миру, на этот раз – как один из крупнейших в мире экспортеров вооружений. В Азии в "топ" главных покупателей российских вооружений десятилетиями входил Вьетнам, который в 2022 году заявил о желании выйти из зависимости от РФ и диверсифицировать закупки вооружений.

С тех пор Ханой взялся за выполнение заявленного намерения – и в начале 2026-го стало известно, что Россию как основного поставщика военной авиации в страну может "подвинуть" Франция, САУ вьетнамская армия уже заказала у Южной Кореи, а танки ей помогает модернизировать Израиль. Подробности сообщает портал Defense Express.

Вьетнамский "нож в спину" российской оборонке

Defense Express пишет, что одним из крупнейших рынков сбыта вооружения для РФ в Азии всегда был Вьетнам. Сейчас на вооружении ВВС Вьетнама среди боевой авиации есть только советско-российские образцы. В частности, они имеют 16 Су-22М4, девять Су-22УМЗК, по пять Су-27СК и Су-27УБК, 35 Су-30МК2 и 12 Як-130.

Аналогичная ситуация сложилась и в других сферах вооруженных сил Вьетнама, где эксплуатируются в основном только советско-российские образцы.

О желании это изменить официальный Ханой заявил в 2022 году. Тогда, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, вьетнамские власти объявили о намерениях диверсифицировать закупки вооружения, чтобы выйти из-под зависимости от России. Действовать же в этом направлении, пишет Defense Express, Вьетнам начал еще раньше.

Недавно же появилась информация, что Вьетнам и Франция значительно продвинулись в переговорах относительно будущих поставок истребителей Rafale.

Не самолетами едиными

Ситуация с отказом от дальнейших закупок российского оружия коснется не только самолетов. По данным Defense Express, вместо того, чтобы заказывать у РФ дополнительные Т-90С, Вьетнам решил модернизировать свои старые танки Т-54 и Т-55 при участии Израиля.

Даже США, воевавшие с Вьетнамом до 1975 года, имеют все шансы потеснить российских производителей оружия в этой стране. Вашингтон снял с Вьетнама эмбарго на продажу ему вооружения еще в 2016 году. С тех пор вьетнамцы уже успели заказать у США вооружение на около 400 миллионов долларов, в частности корабли береговой охраны и учебные самолеты, а также сейчас собираются приобрести транспортные самолеты C-130J.

Кроме того, Ханой вел ранее переговоры с США о возможной закупке истребителей F-16. Правда, пока нет информации о продвижении в этих переговорах. Возможно, по вполне объективной причине: Вьетнам имеет относительно небольшой оборонный бюджет (около 10 миллиардов долларов в год) – поэтому, скорее всего, ему пришлось выбирать между F-16 и Rafale.

"Переход с советско-российских самолетов на западные образцы для Вьетнама будет означать необходимость перестройки всей аэродромной инфраструктуры, а также необходимость создания нового запаса авиационного вооружения. Ведь уже имеющееся на складах не подойдет под французские истребители. Это, в свою очередь, довольно долгий и дорогой процесс. Также стоит напомнить, что сейчас на Rafale во Франции стоит большая очередь. Поэтому, учитывая все эти факторы, даже если заказ будет сделан в этом году, первые самолеты вряд ли поступят на вооружение Вьетнама до конца этого десятилетия", – говорится в материале Defense Express.

К тому же Вьетнам уже заказал корейские 155-мм САУ K9, что также свидетельствует о намерениях постепенно перевооружить свою армию под стандарт НАТО. Хотя и здесь переход с большого количества старого советского и российского вооружения в условиях небольшого бюджета потребует времени.

"Однако уже сейчас можно сказать, что РФ окончательно потеряла этот большой и традиционный рынок сбыта своего вооружения, а также важного союзника в регионе, и сейчас происходит действительно тектонический сдвиг на мировом рынке вооружения", – резюмирует портал.

