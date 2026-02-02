США предложили сотрудничество трем союзникам России в Африке – ВВС

Соединенные Штаты объявили о резком изменении политики в отношении трех западноафриканских стран, которые в последние годы сблизились с Россией. Вашингтон готов возобновлять сотрудничество с военными режимами Мали, Буркина-Фасо и Нигера, несмотря на перевороты и отход от демократических принципов.

Новый курс связывают с возвращением Дональда Трампа в Белый дом и обострением интересов безопасности США в регионе. Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

США предложили сотрудничество трем западноафриканским странам – Мали, Буркина-Фасо и Нигера, которые борются с исламистскими повстанцами и ранее разорвали оборонные связи с Францией, переориентировавшись на Россию.

Согласно официальной информации, глава Бюро по делам Африки Госдепартамента Ник Чекер должен посетить столицу Мали Бамако. Цель визита – продемонстрировать "уважение к суверенитету Мали" и обозначить "новый курс" в отношениях, признав предыдущие политические просчеты Вашингтона.

В заявлении также указано, что США стремятся сотрудничать не только с Мали, но и с ее союзниками – Буркина-Фасо и Нигером – в вопросах общей безопасности и экономических интересов. При этом тема демократии и прав человека, которая ранее была ключевой для американской политики, фактически отсутствует в новой повестке дня.

При администрации Джо Байдена военное сотрудничество с этими странами было приостановлено после серии переворотов в 2020–2023 годах, в результате которых были свергнуты гражданские правительства. В частности, президент Нигера Мохаммед Базум до сих пор находится под домашним арестом.

Однако после возвращения Дональда Трампа в Белый дом США постепенно изменили подход. Изменения начались с закрытия USAID – ключевого агентства по развитию региона — уже в первые дни нового президентского срока. В дальнейшем Вашингтон начал концентрироваться прежде всего на вопросах безопасности и доступа к стратегическим минеральным ресурсам, отодвинув развитие и управление на второй план.

Объявление о визите Ника Чекера стало сигналом готовности США открыто сотрудничать с военными режимами. Это послание положительно воспринимается в столицах региона, где лидеры активно используют антиколониальную и панафриканистскую риторику, дистанцируясь от Франции.

В частности, лидер Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре позиционирует себя как символ борьбы с "империализмом" и "неоколониализмом". Благодаря активному присутствию в соцсетях он получил значительную популярность среди молодежи как в регионе, так и за его пределами.

Администрация Трампа прямо заявляет, что не считает неприятие европейской модели демократии проблемой. Старший советник Госдепартамента по делам Африки Массад Булос ранее подчеркнул, что США не вмешиваются во внутренний выбор других государств относительно формы правления.

Такой подход кардинально отличается от политики времен Байдена, когда Африканское командование США (AFRICOM) подчеркивало важность надлежащего управления и экологических стандартов. Сейчас же главным приоритетом официально определена борьба с терроризмом.

Западная Африка, в частности регион Сахеля, считается одним из главных очагов глобального терроризма. По оценкам экспертов, на него приходится до половины всех смертей от террористических атак в мире. Особенно активной остается группировка "Исламское государство в Великой Сахаре", которая действует на стыке границ Мали, Буркина-Фасо и Нигера.

Кроме рисков безопасности, регион имеет стратегическое значение из-за запасов полезных ископаемых. Сахель является крупным производителем золота, Мали – лития, а Нигер обладает значительными запасами урана. Военные власти Нигера уже отобрали контроль над урановой шахтой у французской компании Orano и ищут нового партнера, в частности среди российских структур.

В Вашингтоне не скрывают беспокойства тем, что Россия может остаться единственным внешним партнером этих стран в сфере обороны. В то же время нынешняя администрация США не рассматривает российское военное присутствие как прямую угрозу региональной стабильности, несмотря на многочисленные сообщения о нарушениях прав человека.

США стремятся уравновесить российское влияние собственным сотрудничеством в сфере безопасности, но без масштабного военного присутствия. Речь идет о разведподдержке, обучении и, вероятно, поставках вооружения, без возвращения американских баз или значительных контингентов.

В то же время эксперты предостерегают: как показал опыт многолетней военной операции Франции в Сахеле, одних высокотехнологичных средств недостаточно для стабилизации региона без решения глубоких социально-экономических проблем, с которыми Западная Африка сталкивается десятилетиями.

