'Тебе лучше быть осторожным': Трамп рассказал, как убедил Нетаньяху прекратить удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично убедил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху отказаться от дальнейшей эскалации конфликта с Ираном. По его словам, он предупредил израильского лидера, что в случае расширения боевых действий Израиль рискует остаться без поддержки союзников.

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Об этом Трамп рассказал в интервью израильскому телеканалу Channel 12, которое цитирует The Times of Israel. Президент США также заявил, что Вашингтон получил информацию об израильских ударах по Ирану фактически в последний момент и смог повлиять на масштабы операции.

Как Трамп пытался сдержать Израиль

По словам американского президента, во время телефонного разговора он призвал Нетаньяху не отвечать на баллистические удары со стороны Ирана.

"Я сказал: "Биби, тебе лучше быть осторожным, иначе очень скоро ты останешься один"", – пересказал содержание разговора Трамп.

Как сообщают израильские СМИ, после этой беседы несколько советников президента США пришли к выводу, что Трампу удалось как минимум на несколько дней отсрочить новые удары Израиля и сохранить шанс на продолжение американо-иранских переговоров.

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Впрочем, впоследствии Нетаньяху провел консультации с руководством силовых структур и сообщил госсекретарю США Марко Рубио о решении нанести удары по целям в Иране.

Трамп утверждает, что израильская сторона уведомила Вашингтон о начале операции уже тогда, когда ракеты направлялись к целям. При этом он заявил, что несмотря на все смог добиться сокращения масштаба атаки.

США надеются вернуться к переговорам с Ираном

Американский президент также рассказал, что представители пяти стран региона, которые участвуют в посреднических усилиях между США и Ираном, просили его повлиять на Нетаньяху и не допустить дальнейшей эскалации.

По словам Трампа, эти государства поддерживают переговорный процесс и заинтересованы в заключении соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

"Эти страны были очень обеспокоены. Им нравится соглашение, о котором мы вели переговоры", – сказал Трамп

Он также заявил, что после последних событий иранские представители связались с США и сообщили о готовности прекратить удары по Израилю при условии взаимного прекращения атак. После этого Трамп снова провел разговор с Нетаньяху и убедил его согласиться на прекращение дальнейших ударов.

Президент США подчеркнул, что, по его мнению, заключение соглашения с Ираном остается вполне реальным сценарием. Он убежден, что Тегеран заинтересован в подписании договоренностей и что такое соглашение будет выгодным для обеих сторон.

Как сообщал OBOZ.UA:

Вечером в воскресенье, 7 июня, Иран запустил ракеты по Израилю. Это произошло впервые после прекращения огня 8 апреля. На севере страны прозвучали сирены, Армия обороны Израиля работала над перехватом целей.

Израиль нанес удары по Ирану в ответ на иранскую ракетную атаку на север страны. Поражено по меньшей мере полтора десятка целей, в том числе в Тегеране.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль воздержаться от дальнейшей эскалации после взаимных атак 7 июня. Он заявил, что намерен убедить премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не наносить удар по Ирану. По его словам, новые удары могут поставить под угрозу возможное достижение договоренностей между сторонами.

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