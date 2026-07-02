Может превзойти Эль-Ниньо: ученые впервые за 150 лет зафиксировали аномалию в Тихом океане

В Тихом океане стремительно формируется чрезвычайно мощное климатическое явление Эль-Ниньо, которое, по прогнозам сразу нескольких ведущих метеорологических центров мира, может стать самым сильным как минимум за последние 150 лет. Если прогнозы оправдаются, аномалия способна существенно повлиять на погоду во многих регионах мира уже в конце 2026 года и в 2027 году, вызвав волны жары, наводнения, засухи и изменение траекторий штормов.

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Об этом сообщило издание Severe Weather. Издание ссылается на прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Австралийского бюро метеорологии (BOM).

Учёные наблюдают быстрое усиление Эль-Ниньо

По данным всех трех метеорологических центров, температура поверхности воды в центральной и восточной экваториальных частях Тихого океана быстро растет еще с января. Анализ также показывает значительное накопление тепла под поверхностью океана.

Ключевую роль в этом процессе играет так называемая волна Кельвина — мощное подводное течение теплой воды, движущееся из западной части Тихого океана на восток. Когда эта тепловая масса выходит на поверхность, она резко усиливает Эль-Ниньо и запускает масштабную перестройку атмосферных процессов.

Исследователи отмечают, что по интенсивности нынешняя подповерхностная тепловая аномалия уже приближается к показателям, которые наблюдались перед сверхмощными явлениями Эль-Ниньо 1982–1983, 1997–1998 и 2015–2016 годов.

Экстремальные показатели

По классификации климатологов, супер-Эль-Ниньо фиксируется тогда, когда температурная аномалия поверхности океана превышает +2 °C.

Все три независимые прогностические модели — европейская ECMWF, американская NOAA и австралийская BOM – прогнозируют превышение этого порога.

Более того, отдельные сценарии ECMWF предполагают, что аномалия может превысить +3 °C, что классифицируется как экстремальное явление.

Кроме того, NOAA также прогнозирует очень сильное явление Эль-Ниньо — в отдельных районах восточной части Тихого океана отдельные расчеты показывают возможную аномалию до +4,5 °C осенью 2026 года.

Если эти прогнозы подтвердятся, новое явление Эль-Ниньо может превзойти самые мощные эпизоды, зафиксированные с 1870 года, включая рекордное явление 1877–1878 годов, которое считается одним из самых масштабных за всю историю инструментальных наблюдений.

В то же время авторы исследования подчеркивают, что на данный момент это лишь долгосрочный прогноз, который ещё требует подтверждения дальнейшими наблюдениями.

Что такое Эль-Ниньо и почему он влияет почти на всю планету

Эль-Ниньо – это теплая фаза климатического явления ENSO (Южное колебание Эль-Ниньо), во время которой температура поверхностных вод в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана существенно повышается.

Хотя явление возникает в одном регионе планеты, оно изменяет атмосферную циркуляцию в глобальных масштабах. Из-за этого меняются направления струйных течений, распределение атмосферного давления, количество осадков и температурный режим в разных частях мира.

Именно поэтому сильные эпизоды Эль-Ниньо нередко сопровождаются масштабными засухами, рекордной жарой, разрушительными наводнениями и изменением сезонной активности штормов.

Какие последствия прогнозируются

По прогнозам ECMWF, первые атмосферные изменения могут стать заметными уже летом 2026 года, однако максимального развития явление традиционно достигает осенью и зимой.

Для Северной Америки прогнозируют смещение струйных течений, увеличение количества циклонов над южными штатами США, более обильные осадки в отдельных регионах и изменение температурного режима, что может привести к более прохладному лету в этих регионах.

В то же время центральные и западные штаты США могут столкнуться с аномально высокими температурами, а южные районы – с увеличением количества осадков.

Для Европы прямое влияние Эль-Ниньо обычно слабее, однако на этот раз прогноз менее оптимистичен. Модели указывают на формирование мощной области высокого давления над центральной и западной частью континента, что может способствовать более продолжительным волнам жары и сухой погоде во многих странах Европы уже этим летом. Зона высокого давления, по прогнозам, охватит центральную Европу и Британские острова. В то же время южная часть Европы может столкнуться с увеличением количества дождей.

Пик ожидается зимой 2026–2027 годов

По прогнозам синоптиков, максимальная сила Эль-Ниньо придется на осень и зиму 2026–2027 годов.

Модели уже демонстрируют классическую картину мощного Эль-Ниньо: глубокий циклон в северной части Тихого океана, устойчивый антициклон над западной Канадой и усиление субтропического максимума над южной частью США.

В Европе это приведет к увеличению количества осадков в западных, северо-западных и южных регионах континента.

Как сообщал OBOZ.UA, супер-Эль-Ниньо может лишить Украину урожая важных зерновых. Украинский аграрный сектор готовится к серьезным погодным вызовам в этом сезоне. Ожидаемое усиление Эль-Ниньо может привести к длительным периодам жары и дефициту осадков в критические фазы развития полевых культур, что создает риски для урожайности.Наибольшая угроза нависает над кукурузой и подсолнечником.

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