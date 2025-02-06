Суд в США заблокировал указ Трампа об отмене права на гражданство по рождению: названа причина

В среду, 5 февраля, федеральный суд США приостановил действие одного из указов президента Дональда Трампа, который он подписал почти сразу после инаугурации. Этот документ должен отменить автоматическое гражданство для детей, рожденных в стране.

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Об этом говорится в сообщении CNN. Отмечается, что судья Дебора Бордман назвала указ Трампа вероятно неконституционным и "противоречащим 250-летней традиции предоставления гражданства по рождению". По ее словам, документ нарушает 14 поправку Конституции, прецеденты Верховного суда и исторические принципы гражданства в США.

"Дети, которые подпадают под действие приказа, будут лишены прав и преимуществ граждан США, а их родители столкнутся с нестабильностью и неопределенностью статуса гражданства своих нерожденных детей. Ни один суд в стране никогда не поддержал толкование президента. Этот суд не будет первым", – говорится в сообщении.

Причиной такого решения стал иск в суд в Мериленде подали пять беременных женщин, на чьих детей мог бы повлиять этот указ, а также две правозащитные организации.

Юридические эксперты предполагают, что это дело может дойти до Верховного суда. Администрация Трампа, вероятно, обжалует решение в апелляционном суде.

Подробности

Напомним, что в свой первый день в должности президента США Дональд Трамп взялся за реформирование американской иммиграционной системы. В частности, он ограничил право на гражданство по рождению.

Его указ предусматривал отказ в выдаче документов о гражданстве детям, рожденным в США от находившихся в стране незаконно или временно родителей. Его положения должны вступить в силу через 30 дней после подписания.

Напомним, что во время инаугурационной речи Трамп дал много разных обещаний, которые намерен выполнить на новой должности. Новый-старый президент США пообещал закончить "все войны", однако он ни словом в своей речи не упомянул об Украине. OBOZ.UA собрал главные тезисы инаугурационной речи Дональда Трампа.

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