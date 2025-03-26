Суд в США временно запретил администрации Трампа закрывать 'Радио Свобода': подробности решения

Суд в США временно запретил администрации действующего президента Дональда Трампа закрывать издание "Радио Свобода". Судья из округа Колумбия Ройс С. Ламберт издал временный запретительный приказ, постановив, что администрация Трампа не имеет права самостоятельно закрыть вещатель, даже по приказу президента.

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Об этом сообщает The New York Times. Судья подчеркнул, что правительство не может отменить решение Конгресса, который предоставил "Радио Свобода" законодательный мандат в поддержку свободы мнения и высказываний, ссылаясь лишь на "одно предложение аргументации, что практически не дает объяснения".

Речь идет о письме от 15 марта, в котором администрация Трампа заявила, что вещатель "Радио Свобода" больше не нужен из-за смены правительственных приоритетов. Однако документ не содержал конкретных деталей, кроме ссылки на директивы Трампа о закрытии федеральных агентств.

"Согласно давнему решению Конгресса, суд пришел к выводу, что продолжение работы "Радио Свобода" отвечает общественным интересам", – написал судья Ламберт.

Временный ограничительный приказ позволяет "Радио Свобода" продолжать работу по меньшей мере до 28 марта. После этого судья Ламберт примет решение о предварительном запрете, который может обеспечить дальнейшее функционирование вещателя до окончательного судебного вердикта.

Радио "Свободная Европа" и "Радио Свобода" были основаны в 1950-х годах как секретные информационные операции США, финансируемые через Центральное разведывательное управление. Их целью было распространение антикоммунистических идей за "железным занавесом".

С начала 1970-х годов вещатель получает финансирование от Конгресса и имеет редакционную независимость. Сегодня "Радио Свобода" вещает почти на 30 языках и еженедельно охватывает 47 миллионов человек в 23 странах, в том числе в Афганистане, России и Венгрии.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 марта Дональд Трамп подписал указ о ликвидации USAGM. Эта организация руководила "Голосом Америки" и "Радио Свобода". В тот же день, по словам директора "Голоса Америки", более 1300 журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала этого издания были отправлены в административный отпуск.

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