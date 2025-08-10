Европейская комиссия зафиксировала рост числа авиарейсов между восточным ливийским городом Бенгази и столицей Беларуси Минском, что способствует увеличению количества мигрантов. Такая тенденция указывает на возможную координацию действий беларусского и российского диктаторов с генералом, контролирующим большую часть восточной Ливии.

Так, Владимир Путин, Александр Лукашенко и Халифа Хафтармогли объединиться, чтобы спровоцировать новый миграционный кризис в Европейском Союзе. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам источников издания, это может стать повторением событий лета 2021 года, когда десяткам тысяч потенциальных просителей убежища помогли пересечь границу Республики Беларусь. Европейские официальные лица подтвердили, что это была организованная Россией попытка дестабилизировать Евросоюз.

Что задумали диктаторы

Данные из открытых источников, изученные журналистами, показали резкий рост числа рейсов между ливийским городом и беларусской столицей, выполняемых национальной авиакомпанией "Белавиа". Отмечается, что в мае между городами было два рейса, в июне – пять, а в июле – четыре.

"Мы отслеживаем недавние рейсы Минск – Бенгази. Частота и характер этих рейсов, особенно в короткие сроки, вызывают вопросы о возможной координации или содействии нелегальным миграционным потокам", – сообщил изданию представитель Еврокомиссии.

В общем за первые семь месяцев 2025 года ЕС зафиксировал около 5000 незаконных пересечений своих восточных сухопутных границ. Хотя по сравнению с прошлым годом число рейсов между Ливией и Беларусью сократилось, даже небольшое количество авиаперелетов между странами может привести к новому потоку прибывающих через границу.

Что предшествовало

Ранее беларусского диктатора Александра Лукашенко обвиняли в том, что он позволял мигрантам приземляться в Минске на аналогичных рейсах, а затем помогал переправлять их во временные лагеря на границах с Польшей, Литвой и Латвией. В лагерях мигранты получали от беларусских чиновников советы о том, как пересечь границу незамеченными.

Аналитики впоследствии заявили, что это было сделано по согласованию с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы отвлечь внимание от его сил, сосредоточенных на границах с Украиной перед вторжением в феврале 2022 года.

Развязав самую кровопролитную войну со времен Второй мировой, далее военный преступник отдал приказ о проведении серии гибридных атак на страны НАТО и ЕС, которые поддерживали оборону Киева.

На что нацелился Путин

Ныне некоторые в Европе считают, что Россия может использовать свое растущее влияние в Ливии, чтобы снова нацелиться на континент. Предполагается, что Путин прилагает усилия по укреплению своего присутствия в этой североафриканской стране после падения режима Башара Асада в Сирии.

Ведь после эвакуации Россией сирийских баз появились свидетельства переброски техники из порта "Тартус" в Ливию. И уже на параде вооруженных сил Ливийской Арабской Республики в прошлом месяце генерал Халифа Хафтар продемонстрировал сотни единиц российской бронетехники и систем ПВО.

По словам аналитиков, этот военачальник контролирует небольшую армию контрабандистов, действующих из Ливии, одного из основных пунктов пересечения границы между Африкой и Европой через Средиземное море.

"Тот факт, что Россия усиливает свое влияние в Ливии, вызывает у нас особую озабоченность, и именно поэтому мы должны также взаимодействовать с Ливией. Определенно существует опасность, что Россия будет использовать мигрантов и миграционную проблему в целом как оружие против Европы. Это использование мигрантов в качестве оружия уже происходит, и, конечно же, мы также опасаемся, что Россия намерена сделать то же самое с Ливией", – заявил в прошлом месяце изданию Politico Магнус Бруннер, комиссар ЕС по вопросам миграции.

Агентство Frontex, контролирующее внешнюю границу ЕС, назвало Беларусь одной из главных проблем, с которыми блок сталкивается в борьбе с нелегальной миграцией в этом году. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Лукашенко, Путин и Хафтар вновь объединили усилия, чтобы использовать ситуацию на границе.

"Режим использует мигрантов как инструмент для давления на границы Европейского Союза, и наши соседи действительно страдают от этого. Все это – действия Лукашенко, всего лишь бизнес его режима и инструмент давления на ЕС с целью добиться от него принципиальной и твердой позиции в поддержке демократии", – заявила The Telegraph лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июля 2025 года судно с мигрантами перевернулось возле города Тобрук на востоке Ливии. Тогда погибли по меньшей мере 18 человек, еще около 50 считались пропавшими без вести. Спасти удалось лишь десять человек.

