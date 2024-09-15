Страны G7 отреагировали на поставку Ираном баллистики России и пригрозили наказанием

На снабжение Тегераном баллистики Российской федерации отреагировали страны G7. Дипломаты пригрозили наказанием Ирану.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел участников G7. Оно было обнародовано в субботу, 14 сентября. Документ подписали главы МИД Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, США и Японии. К ней также присоединился высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Иран должен немедленно прекратить любую поддержку незаконной и неоправданной войны России против Украины и остановить такие передачи баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и связанных с ними технологий, представляющих прямую угрозу украинскому народу, а также европейской и международной безопасности в более широком смысле. ", – подчеркнули министры.

Представители G7 заявили, что они остаются непоколебимы в своем стремлении привлечь Иран к ответственности за его "неприемлемую поддержку незаконной войны России в Украине, которая еще больше подрывает глобальную безопасность".

Министры отметили, что согласно предварительным заявлениям по этому вопросу, они реагируют уже "новыми и значительными мерами".

"Свидетельство того, что Тегеран продолжает передавать оружие Москве, несмотря на неоднократные международные призывы прекратить это, является дальнейшей эскалацией военной поддержки Ираном агрессивной войны РФ против Украины", – отмечается в заявлении.

Дипломаты также подчеркивают, что РФ использует иранское оружие для убийства украинских гражданских лиц и ударов по критически важным объектам инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Ирана из-за передачи ракет России. Они будут иметь значительные экономические последствия для Тегерана.

9 сентября Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Исламской Республики Иран Шахрияра Амузегара. Ему была высказана "глубокая обеспокоенность" в связи с сообщениями о возможной поставке Ираном баллистических ракет стране-агрессору.

Накануне, 8 сентября, в МИДе Ирана отреагировали на обвинения в передаче баллистики России. Там отметили, что Тегеран никогда не являлся частью российско-украинской войны. Более того, страна выступает за ее политическое урегулирование.

7 сентября официальные лица Ирана признали передачу стране-террористу России баллистических ракет и дронов-камикадзе. В Тегеране выдали, что поставляют Москве оружие по бартеру, получая сою и кукурузу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что "встревожены" укреплением сотрудничества Ирана и РФ в сфере вооружений. По словам представителя Совета национальной безопасности США Шона Севетта, передача Ираном баллистических ракет России ознаменует резкую эскалацию войны.

Ранее сообщалось, что Россия уже получила от Ирана первую партию баллистических ракет малого радиуса действия. По предварительным данным, иранский режим мог передать россиянам более 200 баллистических ракет.

После этого в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на возможную передачу по Ирану баллистических ракет стране-террористу России. В дипломатическом ведомстве призвали руководство исламской республики воздержаться от сотрудничества с россиянами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!