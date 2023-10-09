Как указывалось ранее, за каждым белорусским министром был приставлен смотрящий - специально обученный китайский товарищ. По мере овладевания информацией интерес со стороны представителей Поднебесной постепенно иссякал. Да и физиогномические отличия кураторов из Азии от сотрудников министерств и ведомств тоже вызывали недовольство, переходящее в роптание в низах. Поэтому, практически без промедления, на место китайских товарищей пришла замена - кураторы из москвы, активно и без промедлений включившиеся в работу на местах. Таким образом, процесс аквизиции вышел на новый уровень.

Под видом “интеграции" в общее союзное государство, планировавшееся по конфедеративному принципу построения, началось фактическое принуждение Беларуси к вступлению в российское политическое, экономическое, правовое, валютное, культурное и военное поле. По сути, суверенное государство - сооснователь ООН - должно было исчезнуть. А величайшему недофюреру - уготована должность полномочного представителя президента российской федерации в Белорусском федеральном округе.