Стармер может покинуть пост премьер-министра Британии: в Bloomberg раскрыли подробности

Политическая ситуация в Великобритании резко обострилась после громких кадровых решений в команде премьера Кира Стармера. Скандал вокруг назначения лорда Мандельсона послом в США уже привел к отставкам его ближайших соратников и спровоцировал разговоры о возможной смене главы правительства.

Видео дня

Внутри власти растет напряжение, а союзники и оппозиция открыто ставят под сомнение политическое будущее премьера. Об этом сообщает Bloomberg.

В воскресенье Морган Максуини покинул пост главы аппарата, признав свою "полную ответственность" за рекомендацию назначить ветерана Лейбористской партии лорда Мандельсона послом в США, несмотря на его связи с осужденным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

За ним последовал Тим Аллан, директор по связям с общественностью, который намекнул на предстоящее масштабное обновление команды премьера.

По данным анонимных источников, министры кабинета рассматривают возможность рекомендовать Стармеру уйти в отставку, а шансы на его удержание в должности до конца недели оцениваются как 50 на 50. Потеря Максуини делает премьера особенно уязвимым на фоне разочарования чиновников и растущих требований изменений на самом высоком уровне.

Энди Макдональд, депутат от Лейбористской партии, отметил в программе BBC Today, что если Стармер не признает ошибку и не предложит план действий, его политическая карьера может завершиться в ближайшие недели. Поддержка Максуини среди сторонников премьера была ключевой, и ее потеря ослабляет позиции лидера.

В условиях скандала правительство готовится к публикации документов по проверке кандидатуры Мандельсона на дипломатическую должность, которые еще не обнародованы.

Внутри партии обсуждают укрепление позиций Стармера через назначение левых деятелей на ключевые министерские должности, однако не все потенциальные кандидаты готовы сотрудничать.

Оппозиционные партии активно критикуют премьера. Лидер консерваторов Кеми Баденок и заместитель лидера либерал-демократов Дейзи Купер заявили, что ответственность за ситуацию лежит на Стармере.

Лидер популистской партии "Реформы Великобритании" Найджел Фарадж прогнозирует, что премьер не сможет дистанцироваться от скандала.

На фоне политической нестабильности финансовые рынки реагируют ростом доходности гособлигаций, а фунт стерлингов практически не изменился относительно доллара.

В ближайшие недели ожидаются местные выборы в Гортоне и Дентоне, а также более масштабные выборы через два месяца, которые могут стать тестом для лейбористов и окончательно определить будущее Стармера на посту премьера.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Великобритании Кир Стармер решил отказаться присоединиться к инициированному президентом США Дональдом Трампом "Совету мира". Главной причиной демарша Лондона стало участие в этой организации российского диктатора Владимира Путина, что противоречит принципам британской внешней политики и обязательствам по безопасности перед Украиной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!