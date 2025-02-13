США ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина

Министерство финансов США в четверг, 13 февраля, официально объявило о введении санкций против главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. Именно этот судья выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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О введении ограничений сообщил Минфин США на своем сайте. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Соединенные Штаты.

"6 февраля 2025 года президент подписал Указ "О применении санкций против Международного уголовного суда", – говорится в сообщении.

На основании этого Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило в список ограничений Карим Хан, гражданин Соединенного Королевства Великобритании.

Это означает, что теперь Кариму Хану будет запрещен въезд в США, а любые его активы в этой стране будут заморожены.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева уже отреагировала на эту новость радостной истерикой.

"Аааааа. США ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, выдавшего ордер на арест Путина! Что вообще происходит?", – написала Скабеева в соцсетях.

Как известно, в марте 2023 года прокурор МКС Карим Хан выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за похищение украинских детей. Ордеры пригласил Карим Хан.

В мае 2024 года прокурор МКС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта по подозрению в совершении военных преступлений в Секторе Газы.

Поскольку США являются важным союзником Израиля, Вашингтон подверг критике это решение Международного уголовного суда.

Как сообщал OBOZ.UA:

США, не присоединившиеся к Римскому уставу, "принципиально отвергли" ордера МКС Нетаньяху и Галланту. В Вашингтоне заявили, что Международный уголовный суд "нет юрисдикции в этом вопросе" и обсуждают дальнейшие шаги с Израилем и партнерами.

В ноябре 2024 года президент США Джо Байден назвал возмутительными эти ордера. Он заявил, что между израильским руководством и ХАМАС нельзя ставить знак равенства, как это сделал МКС.

А в феврале этого года новоизбранный президент США Дональд Трамп ввел санкции против МКС. Администрация президента обвинила МКС в преследовании Соединенных Штатов и их союзников, таких как Израиль.

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