США в новой оборонной стратегии: союзники должны больше полагаться на себя, а у РФ есть 'национальная решимость'

Новая стратегия национальной обороны США представляет собой кардинальное изменение по сравнению с предыдущими администрациями. Документ, в частности, усиливает многие военные шаги, уже предпринятые президентом Дональдом Трампом.

В то же время Соединенные Штаты больше не фокусируются в первую очередь на противодействии Китаю. Об этом говорится в новой оборонной стратегии США, опубликованной на сайте Министерства войны США.

Приоритет на Западном полушарии

В обнародованной Пентагоном стратегии говорится, что приоритет в вопросах безопасности отдается территории США и Западному полушарию. Это стало поразительным разворотом по сравнению с предыдущими администрациями, который соответствует военным ударам президента Трампа по Венесуэле и его попыткам захватить Гренландию.

Кроме того, теперь Вашингтон больше не фокусируется в первую очередь на противодействии Китаю. Вместо этого Штаты обвиняют предыдущие администрации в игнорировании американских интересов и создании угрозы для доступа американских военных к Панамскому каналу и Гренландии. Стратегия призывает уделять внимание "практическим интересам" американской общественности и отказаться от "грандиозных стратегий".

В стратегии также говорится, что США "больше не должны уступать доступ или влияние на ключевые территории в Западном полушарии", включая Мексиканский залив. Однако в документе мало подробностей о том, как Пентагон будет достигать этой цели.

Европа полагается на свои силы

В отличие от Стратегии национальной безопасности, опубликованной в прошлом месяце, план Пентагона не уделяет особого внимания Европе. Однако он подчеркивает то, что администрация воспринимает как снижение его значимости.

"Хотя Европа по-прежнему важна, ее доля в мировой экономической мощи уменьшается. Несмотря на то, что мы участвуем и будем продолжать участвовать в делах Европы, мы должны и будем уделять первостепенное внимание защите территории США и сдерживанию Китая", – говорится в стратегии.

В своей оборонной стратегии 2018 года первая администрация Трампа отдавала приоритет Китаю как самой большой угрозе безопасности США. Эта точка зрения получила дальнейшее развитие и в стратегии администрации Джо Байдена на 2022 год.

Однако стратегия на 2026 год, напротив, подчеркивает сохранение акцента США на дипломатии с Китаем, что перекликается с недавним ежегодным докладом о наращивании военной мощи Пекина и одновременно "создание мощной системы сдерживания" в Тихом океане для предотвращения потенциальной войны. В документе не указано, какие именно американские ресурсы Пентагон может направить в регион.

Россия в контексте оборонной стратегии США

В документе упоминаются угрозы для США со стороны России, Ирана и Северной Кореи, но они не столь заметны. В то же время в документе упоминается российско-украинская война.

Пентагон в национальной стратегии обороны пишет, что Россия в ходе полномасштабного вторжения в Украинупродемонстрировала "национальную решимость и способность вести затяжные войны у своих границ".

Также в документе указывается на то, что несмотря на возникающие трудности, РФ сохраняет значительные оборонные и промышленные ресурсы, позволяющие поддерживать такие длительные войны.

При этом американцы признают, что Россия останется постоянной, но управляемой угрозой для восточных стран-членов НАТО в обозримом будущем. В свете этого Министерство обороны США готово привлечь американские войска к защите от российских угроз.

Кроме того, хотя российская военная угроза в основном сосредоточена на Восточной Европе, РФ также обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который она продолжает модернизировать и диверсифицировать, а также подводными, космическими и кибервозможностями, которые она может использовать против территории США.

Также в Пентагоне отметили, что Москва не в состоянии претендовать на европейскую гегемонию, ведь европейское НАТО значительно превосходит Россию по экономическим масштабам, населению и, следовательно, по скрытой военной мощи. В то же время, хотя Европа остается важной, ее доля в мировой экономической мощи уменьшается. Из этого следует, что, хотя США участвуют и будут продолжать участвовать в делах Европы, американские силы будут отдавать приоритет защите территории США и сдерживанию Китая.

