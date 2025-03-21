США будут производить новейший истребитель F-47: детали брифинга Трампа с главой Пентагона. Видео

Американский президент Дональд Трамп объявил, что США уже работают над созданием нового истребителя шестого поколения. Речь идет о самолете под названием F-47, контракт на разработку и создание которого уже получила компания Boeing.

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Об этом он сказал под совместном брифинге с главой Пентагона Питом Гегсетом 21 марта. По словам Трампа, этот истребитель не имеет аналогов в мире по скорости и маневренности.

Он также отметил, что экспериментальная версия самолета уже проходила секретные испытания в течение пяти лет.

"F-47 будет самым совершенным, мощным, самым смертоносным самолетом из всех когда-либо построенных. Мы уверены, экспериментальная версия самолета значительно превосходит возможности любой другой нации. Это новая технология, он не будет летать сам. Он практически не заметен и обладает беспрецедентной мощностью", — отметил Трамп.

По его словам, корпорация Boeing, возглавившая разработку истребителя F-47 для Военно-воздушных сил США, победила по результатам "тщательного" конкурса среди других ведущих аэрокосмических компаний.

Трампа об Украине и России

Политик заявил, что США, Украина и Россия наметили "контуры" соглашения по окончании войны. При этом переговоры по вопросам раздела территорий и полного прекращения огня идут прямо сейчас.

"Я должен сказать, что я очень хорошо общался с обоими джентльменами. И мы, я думаю, у нас есть контуры для сделки. Я надеюсь, что мы заключим соглашение в рамках разумного", – сказал Трамп.

Он отметил, что делает это из-за гибели тысяч украинцев и россиян на войне, а также из-за помощи США Украине. Однако в очередной раз упомянул о 350 млрд долларов, якобы выделенных Киеву, хотя такая информация не соответствует действительности.

Трамп не упустил возможности обвинить предыдущего президента США Джо Байдена в российско-украинской войне.

"Война, которой не должно быть, произошла. Если бы у нас был компетентный президент, этой войны никогда бы не произошло. В течение четырех лет этого не происходило", – заявил Трамп.

Также у президента спросили, планируют ли США вводить санкции против России, которая продолжает атаковать Украину, на что он ответил: "Ну они воюют друг против друга".

Отношения США с Китаем

Кроме этого, республиканец высказался об отношениях с Китаем. Он подчеркнул, что не хочет слышать разговоры о возможной войне между США и КНР, но подчеркнул, что его страна хорошо вооружена.

"Мы не стремимся к войне с Китаем, но если все же такая вероятность будет, мы хорошо вооружены", — заявил он.

При этом Трамп упомянул о миллиардере и руководителе Департамента эффективности (DOGE) Илоне Маске, который ведет дела с Китаем, поэтому считает это маловероятным и даже смешным.

Как сообщал OBOZ.UA, протестующие против компании американского предпринимателя Илона Маска Tesla могут надолго попасть за решетку. Президент США Дональд Трамп предупредил, что поджигателей электрокаров и платящих им могут приравнять к террористам.

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