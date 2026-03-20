США срочно разворачивают на Ближнем Востоке тысячи дополнительных военных – Reuters

США срочно перебрасывают тысячи дополнительных военных на Ближний Восток на фоне обострения войны с Ираном. Речь идет об усилении американского военного присутствия в регионе и подготовке к возможным дальнейшим операциям.

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на информацию трех американских чиновников.

По их словам, в регион направляют дополнительных морских пехотинцев и моряков, в том числе вместе с десантным кораблем USS Boxer и его авиационной и корабельной группой.

Источники отмечают, что пока решение о введении американских войск непосредственно на территорию Ирана не принято. В то же время наращивание сил должно создать основу для потенциальных будущих операций.

Один из чиновников рассказал, что часть подразделений отправили с западного побережья США примерно на три недели раньше запланированного срока. В частности, в регион направляется экспедиционное подразделение морской пехоты численностью около 2,5 тысячи военных.

Дополнительные развертывания увеличат численность американских военнослужащих, которые уже находятся на Ближнем Востоке, до 50 000 человек и приведут в регион два экспедиционных подразделения морской пехоты, которые могут выполнять различные задачи – от нанесения авиаударов с кораблей до проведения наземных операций.

Ожидается, что первое такое экспедиционное подразделение морской пехоты, которое было отправлено из Индо-Тихоокеанского региона, прибудет на Ближний Восток на следующей неделе.

В то же время США пересматривают и состав военно-морской группировки. Авианосец USS Gerald R. Ford, который находился в море более девяти месяцев и потерпел инцидент с пожаром, направляют на ремонт на базу на острове Крит. Его должен заменить другой авианосец — USS George H.W. Bush.

Риски для Трампа

Президент США Дональд Трамп накануне заявил журналистам, чтоне планирует разворачивать сухопутные войска в регионе, однако добавил, что в случае принятия такого решения не будет сообщать об этом публично.

В то же время любое использование наземных войск США – даже для ограниченной миссии, может нести значительные политические риски для Трампа, учитывая низкую поддержку американской общественностью кампании в Иране.

Так, по результатам опроса Reuters/Ipsos, около 65% американцев считают, что США могут втянуться в масштабную наземную войну с Ираном, однако лишь 7% поддерживают такой сценарий.

Як сообщал OBOZ.UA, американские вооруженные силы готовятся к возможным следующим шагам в войне против Ирана. Администрация Трампа рассматривает варианты, которые включают обеспечение безопасности Ормузского пролива, возможно, путем развертывания американских войск на побережье Ирана.

