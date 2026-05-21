США разработали несколько сценариев операций на Кубе: американские медиа узнали подробности

В США разрабатывают несколько сценариев возможных действий в отношении Кубы, включая военные варианты, на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Гаваной. Администрация президента Дональд Трамп параллельно усиливает санкционное давление на страну, выдвинула обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро и ведет закрытые переговоры с кубинскими властями.

Об этом сообщают CBS News и Politico. Издания ссылаются на собственные источники среди американских чиновников, знакомых с этими вопросами.

В США анализируют возможную реакцию Кубы на военный удар

По данным CBS News, американская разведка и Пентагон в последние недели анализируют, как Куба может отреагировать на потенциальную военную операцию США. Исследование ведется в рамках разработки вариантов военных операций для президента Дональда Трампа.

В частности, аналитики изучают не только непосредственные последствия возможного удара, но и моделируют дальнейшие политические, военные и региональные эффекты. Такие оценки используются при формировании рекомендаций для Белого дома относительно возможных сценариев действий.

Вашингтон усиливает давление на Гавану

CBS News отмечает, что администрация Трампа в последние месяцы значительно усилила санкционное и политическое давление на Кубу.

США ввели новые ограничения против кубинских военных и спецслужб, а также пытаются заблокировать поставки топлива и морскую логистику острова.

Госсекретарь Марко Рубио, который имеет кубинское происхождение, обвинил военный конгломерат GAESA в углублении экономического и топливного кризиса в стране.

В видеообращении к кубинцам Рубио заявил, что Трамп предлагает "новые отношения" между США и Кубой, которые могли бы дать гражданам больше экономической свободы и политического выбора.

США предъявили обвинения Раулю Кастро

Одним из самых резких шагов Вашингтона стало официальное выдвижение обвинений Раулю Кастро.

Министерство юстиции США обвиняет его и еще пятерых человек в сговоре с целью уничтожения самолетов и убийства американцев.

Речь идет о сбивании в 1996 году двух самолетов организации Brothers to the Rescue, в результате чего погибли четверо граждан США.

Politico отмечает, что это уголовное дело создает ситуацию, похожую на историю с экс-президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которого США ранее обвинили в наркоторговле, а затем арестовали во время спецоперации.

Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что существуют "различные способы" доставить обвиняемых из-за рубежа в США.

В Белом доме не исключают военных сценариев

По информации Politico, у Трампа сейчас есть как дипломатические, так и военные варианты действий в отношении Кубы.

В то же время окончательного решения президент США еще не принял.

"Трамп хочет в конце концов видеть свободную и демократическую Кубу", 2 заявил источник издания в Белом доме.

Сам Трамп публично заявил, что не считает эскалацию неизбежной.

"Я не думаю, что она нужна", 0 сказал президент США журналистам, комментируя ситуацию вокруг Кубы.

США опасаются сотрудничества Кубы с Россией, Китаем и Ираном

В Вашингтоне также обеспокоены тесными связями Кубы с Россией, Китаем и Ираном.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф недавно посетил Кубу и провел переговоры с представителями кубинской власти, в частности с внуком Рауля Кастро.

По данным CBS News, Рэтклифф предложил Гаване возможность экономического сотрудничества и стабилизации ситуации в обмен на разрыв связей с РФ, Китаем и Ираном.

Кроме того, США также предлагали Кубе гуманитарную помощь и даже доступ к спутниковому интернету Starlink.

Куба получила ударные дроны

CBS News также сообщает, что Куба получила более 300 военных дронов.

По данным Axios, в Гаване обсуждали возможность использования беспилотников против американской базы в Гуантанамо в случае начала боевых действий.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель отрицал, что страна представляет военную угрозу для США, но предупредил, что американское нападение может обернуться "кровавой бойней".

