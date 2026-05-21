США разработали несколько сценариев операций на Кубе: американские медиа узнали подробности
В США разрабатывают несколько сценариев возможных действий в отношении Кубы, включая военные варианты, на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Гаваной. Администрация президента Дональд Трамп параллельно усиливает санкционное давление на страну, выдвинула обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро и ведет закрытые переговоры с кубинскими властями.
Об этом сообщают CBS News и Politico. Издания ссылаются на собственные источники среди американских чиновников, знакомых с этими вопросами.
В США анализируют возможную реакцию Кубы на военный удар
По данным CBS News, американская разведка и Пентагон в последние недели анализируют, как Куба может отреагировать на потенциальную военную операцию США. Исследование ведется в рамках разработки вариантов военных операций для президента Дональда Трампа.
В частности, аналитики изучают не только непосредственные последствия возможного удара, но и моделируют дальнейшие политические, военные и региональные эффекты. Такие оценки используются при формировании рекомендаций для Белого дома относительно возможных сценариев действий.
Вашингтон усиливает давление на Гавану
CBS News отмечает, что администрация Трампа в последние месяцы значительно усилила санкционное и политическое давление на Кубу.
США ввели новые ограничения против кубинских военных и спецслужб, а также пытаются заблокировать поставки топлива и морскую логистику острова.
Госсекретарь Марко Рубио, который имеет кубинское происхождение, обвинил военный конгломерат GAESA в углублении экономического и топливного кризиса в стране.
В видеообращении к кубинцам Рубио заявил, что Трамп предлагает "новые отношения" между США и Кубой, которые могли бы дать гражданам больше экономической свободы и политического выбора.
США предъявили обвинения Раулю Кастро
Одним из самых резких шагов Вашингтона стало официальное выдвижение обвинений Раулю Кастро.
Министерство юстиции США обвиняет его и еще пятерых человек в сговоре с целью уничтожения самолетов и убийства американцев.
Речь идет о сбивании в 1996 году двух самолетов организации Brothers to the Rescue, в результате чего погибли четверо граждан США.
Politico отмечает, что это уголовное дело создает ситуацию, похожую на историю с экс-президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которого США ранее обвинили в наркоторговле, а затем арестовали во время спецоперации.
Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что существуют "различные способы" доставить обвиняемых из-за рубежа в США.
В Белом доме не исключают военных сценариев
По информации Politico, у Трампа сейчас есть как дипломатические, так и военные варианты действий в отношении Кубы.
В то же время окончательного решения президент США еще не принял.
"Трамп хочет в конце концов видеть свободную и демократическую Кубу", 2 заявил источник издания в Белом доме.
Сам Трамп публично заявил, что не считает эскалацию неизбежной.
"Я не думаю, что она нужна", 0 сказал президент США журналистам, комментируя ситуацию вокруг Кубы.
США опасаются сотрудничества Кубы с Россией, Китаем и Ираном
В Вашингтоне также обеспокоены тесными связями Кубы с Россией, Китаем и Ираном.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф недавно посетил Кубу и провел переговоры с представителями кубинской власти, в частности с внуком Рауля Кастро.
По данным CBS News, Рэтклифф предложил Гаване возможность экономического сотрудничества и стабилизации ситуации в обмен на разрыв связей с РФ, Китаем и Ираном.
Кроме того, США также предлагали Кубе гуманитарную помощь и даже доступ к спутниковому интернету Starlink.
Куба получила ударные дроны
CBS News также сообщает, что Куба получила более 300 военных дронов.
По данным Axios, в Гаване обсуждали возможность использования беспилотников против американской базы в Гуантанамо в случае начала боевых действий.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель отрицал, что страна представляет военную угрозу для США, но предупредил, что американское нападение может обернуться "кровавой бойней".
Как сообщал OBOZ.UA:
В США официально выдвинули уголовные обвинения бывшему президенту Кубы 94-летнему Раулю Кастро из-за сбития двух американских самолетов в 1996 году. Американские власти инкриминируют ему убийство граждан США и заговор с целью их ликвидации. Обвинение Кастро может стать основанием для силовых действий.
Администрация президента США Дональда Трампа может перейти к военным действиям против Кубы после того, как экономическое давление не дало ожидаемых результатов. В Вашингтоне все серьезнее обсуждают возможность силового сценария 1 от точечных ударов до полномасштабной операции.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!