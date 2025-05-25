США просят Израиль отложить большое наступление в Газе: в чем причина

Соединенные Штаты Америки в последние дни обратились к официальному Иерусалиму с просьбой отложить полномасштабную военную операцию в секторе Газа. Запрос связан с переговорами по соглашению об освобождении заложников.

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Об этом в воскресенье, 25 мая, газете The Jerusalem Post сообщили два источника, знакомые с этим вопросом. Отмечается, что запрос содержал два ключевых компонента: отложить полномасштабную операцию в Газе и позволить продолжать текущие переговоры параллельно с военной операцией.

Впрочем, хотя Израиль сейчас проводит значительные операции в Газе, официальные лица в Иерусалиме четко дали понять, что после начала полномасштабной наземной операции Израиль не выведет войска из районов, куда он войдет, даже в рамках потенциальной сделки. Более того, возможность прекращения огня в рамках любого соглашения станет еще сложнее.

"Как только начнутся маневры, мы будем действовать с полной силой и не остановимся, пока не будут достигнуты все цели", – заявил несколько дней назад министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Издание отмечает, что несмотря на длительную военную деятельность и в результате заявлений Израиля, США попросили Иерусалим разрешить продолжение текущих переговоров по потенциальной сделки о заложниках.

"Если есть возможность временного прекращения огня для возвращения заложников, мы готовы к этому", – заявил в минувшую среду премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

На днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он готов прекратить войну в секторе Газа. Это возможно при четких условиях, которые обеспечат безопасность Израиля.

Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль стремится контролировать весь сектор Газы, несмотря на растущее международное давление, которое заставило его снять блокаду поставок гуманитарной помощи на фоне сообщений об угрозе голода в анклаве. Он отметил, что его страна добьется "полной победы".

Как сообщал OBOZ.UA, Британия, Франция и Канада заявили, что Израиль должен остановить свое новое наступление в секторе Газа. Если этого не произойдет, страны введут против Иерусалима санкции.

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