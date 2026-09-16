США предоставят Латинской Америке военную помощь, предназначенную для Европы: в AP раскрыли подробности

Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела распределение иностранного военного финансирования союзников. У нескольких стран Европы и Ближнего Востока отобрали десятки миллионов долларов, выделенных на военную помощь.

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Эти средства перенаправили странам Латинской Америки, власти которых поддерживают Трампа. Об этом сообщает агентство АР.

Администрация Трампа отобрала у Европы и Ближнего Востока десятки миллионов долларов военной помощи

Во вторник, 16 сентября, Государственный департамент США сообщил Конгрессу о перераспределении 52 млн долларов иностранного военного финансирования. Средства, которые выделялись на военную помощь Словакии, Северной Македонии, Тунису и Ираку , получат Панама, Перу, Эквадор и Колумбия.

Об этом решении было объявлено после визита госсекретаря Марко Рубио в Колумбию, Эквадор и Перу, в ходе которого чиновник пообещал им дополнительную поддержку. Это было сделано из-за того, что администрация Трампа считает приоритетом в своей внешней политике Западное полушарие, и прежде всего — борьбу с торговлей наркотиками и нелегальными мигрантами.

В АР отмечают: упомянутое решение является очередным шагом по сокращению финансирования и развертыванию войск в Европе, что сопровождается постоянными жалобами Трампа на недостаточные оборонные бюджеты союзников по НАТО.

В то же время агентство указывает на ещё одну причину последнего решения: во всех странах Латинской Америки, которые получат дополнительную помощь, у власти находятся лояльные к Трампу консервативные правительства.

Средства можно будет потратить на закупку оружия и военного оборудования у американских производителей.

В Госдепе, сообщая о решении о перераспределении средств, заявили, что они будут использованы для "борьбы с наркотерроризмом у нас на заднем дворе и помощи в дальнейшем обеспечении безопасности Панамского канала".

"Эти средства помешают противникам создать стратегические плацдармы в нашем полушарии", – заявили в Госдепе, намекнув, по предположению АР, на Китай, стремящийся расширить своё влияние на страны Латинской Америки.

Перераспределение средств не отменяет иностранное военное финансирование Туниса, Ирака, Северной Македонии и Словакии полностью. Хотя пока неизвестно, сколько средств из первоначальных сумм им оставили.

В Госдепе подчеркнули, что существовавшее до сих пор распределение финансирования "не соответствует приоритетам администрации" в отношении Западного полушария.

Как сообщал OBOZ.UA, война с Ираном обошлась США в $38 млрд за первые пять месяцев. Об этом говорится в материале Bloomberg. Сюда входят, очевидно, только прямые расходы — без учёта убытков, нанесённых иранскими ударами по американским базам. Тем более никто не подсчитывал убытки, которые из-за развязанной США войны, последующей блокады Ормузского пролива и стремительного роста цен на нефть понес весь мир.

К тому же американо-иранская война истощила запасы боеприпасов в США. На их восстановление может уйти пять или более лет.

Последствия этой войны ощутит каждый американец – в частности, из-за инфляции, которая к концу года прогнозируется на уровне 0,5 процентного пункта.

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