США перегоняют на Ближний Восток самый большой в мире авианосец для операции против Ирана – WP

Соединенные Штаты Америки, похоже, готовы начать расширенное военное наступление на Иран. Пентагон накапливает огромные ударные силы на Ближнем Востоке, в частности, туда перебрасывают авианосец USS Gerald R. Ford и военные корабли, которые его сопровождают.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на нынешних и бывших американских чиновников. На прошлой неделе военное руководство продлило срок развертывания кораблей и приказало им переместиться в регион из Карибского моря. Суда приближались к Гибралтарскому проливу в четверг, что сделало атаку на Иран возможной в течение нескольких дней.

По состоянию на 20 февраля этот новейший атомный авианосец ВМС США уже прошел Гибралтар и теперь находится в Средиземном море.

По словам чиновников, администрация Трампа хочет, чтобы было известно, что они наращивают боевую мощь в регионе. Однако непонятно, одобрил ли президент военные действия. Некоторые отметили, что одним из факторов, которые следует учитывать, являются Зимние Олимпийские игры, которые завершаются в воскресенье в Италии.

По состоянию на сейчас военные корабли США, находящиеся на Ближнем Востоке или вблизи него, присоединяются к разветвленной сети боевых мощностей, которые уже находятся на позициях. Они включают десятки истребителей, средства противовоздушной обороны и другое оружие.

Каждый авианосец США имеет на борту десятки истребителей, а также были развернуты многочисленные эсминцы ВМС и другие военные самолеты, включая современные F-35, способные обходить радары. Флот самолетов-заправщиков также передислоцируется в Европу и Ближний Восток, а многие истребители передислоцированы на авиабазу Муваффак Аль-Салти в Иордании. Данные показывают, что другие военные самолеты США, вероятно, перебазировались на авиабазу Враждебная в Болгарии или пролетали через нее транзитом.

Ожидается, что американские войска частично будут выведены с баз на Ближнем Востоке, если Пентагон проведет последние приготовления к бою, сообщили два источника медиа. Некоторым будет приказано остаться и защищать свои объекты от потенциального нападения, тогда как другим, как ожидается, придется переместиться в безопасное место в Европе или Соединенных Штатах. Пентагон принимал подобные меры предосторожности и в прошлом.

Как сообщал OBOZ.UA, США должны заключить с Ираном "содержательное соглашение" по ядерной программе Исламской Республики, иначе могут случиться "плохие вещи". Американский президент Дональд Трамп намекнул, что не исключает военного сценария, и предупредил, что "следующий шаг" может произойти в течение 10 дней.

