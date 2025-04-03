'США не должны захватывать Гренландию': премьер Дании во время визита на остров ответила на заявления Трампа

Глава правительства Дании Мэтте Фредериксен пообещала поддерживать Гренландию в противовес посягательствам президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на остров. Она подчеркнула, что Гренландия никогда не будет принадлежать Америке.

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С таким заявлением премьер-министр выступила 3 апреля по прибытии в Нуук, столицу Гренландии, для переговоров с новым правительством. Слова чиновницы процитировало издание DR.

"Гренландия принадлежит гренландцам, и США не должны захватывать Гренландию. И, конечно, это послание, о котором мы все вместе будем говорить в течение следующих нескольких дней", – заявила Фредериксен журналистам.

Она подчеркнула, что хочет поддержать арктический остров "в очень сложной ситуации".

"А когда Гренландия находится в сложной ситуации, Королевство Дания и Европа тоже оказываются в сложной ситуации", – добавила премьер.

Накануне визита Фредериксен объявила о стремлении укрепить связи Дании с Гренландией, а также подчеркнула важность уважительного сотрудничества в условиях "большого давления".

"Прежде всего, нам нужно обсудить ситуацию в сфере внешней политики и безопасности, геополитики, а также то, как мы вместе подходим к этой очень сложной задаче", – сказала она.

Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил американскую военную базу на северо-западе Гренландии, где раскритиковал политику Дании по отношению к острову. Он обвинил Копенгаген в недостаточных инвестициях в безопасность Гренландии и заявил, что Вашингтон мог бы обеспечить ее жителям "намного большую защиту".

Фредериксен в ответ подчеркнула, что Дания существенно увеличила расходы на оборону и что безопасности в Арктике должен быть предоставлен высший приоритет". По словам главы правительства, Копенгаген активизирует усилия, направленные на это.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Дональд Трамп считает, что аннексия датского острова нужна Вашингтону для международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

– Новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Трамп, несмотря на его желания и заявления, не получит арктический остров. Жители Гренландии будут самостоятельно решать свое будущее.

– На этой неделе состоится первая встреча на высоком уровне между Данией и США после спорных заявлений Дональда Трампа по Гренландии. Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен встретится с госсекретарем США Марко Рубио.

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