Дания и США проведут первые переговоры после скандальных заявлений Трампа по Гренландии: что известно

На этой неделе состоится первая встреча на высоком уровне между Данией и США после противоречивых заявлений Дональда Трампа по Гренландии. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен встретится с госсекретарем США Марко Рубио.

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Об этом пишет The Financial Times. В частности, переговоры должны пройти на полях встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, которая начнется в четверг.

Они совпадут с визитом премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен в Гренландию.

При этом запланирована встреча, которая, как подчеркнули официальные лица, может быть отменена из-за напряженных отношений между Копенгагеном и Вашингтоном.

Во время визита вице-президента США Джона Венса в Гренландию Трамп вновь озвучил свои заявления, подчеркивая, что контроль США над островом, богатым природными ресурсами, имеет критическое значение для глобальной безопасности, особенно в условиях растущей активности России и Китая. Он также отметил, что Дания не способна оградить себя от этих угроз.

Дания, ранее пытавшаяся игнорировать требования Трампа и призвавшая своих союзников не реагировать на его комментарии, в последние недели изменила тактику, пытаясь конкурировать с риторикой Вашингтона.

Министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что Копенгаген открыт для критики, но считает, что такие заявления не соответствуют уровню взаимного уважения между союзниками.

Переговоры между Расмуссеном и Рубио станут первым важным дипломатическим шагом после очередных комментариев Трампа. В январе этого года Расмуссен и Рубио уже провели короткий телефонный разговор, а после того, как у премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен был напряженный звонок с Трампом, дипломатические отношения стали еще более сложными.

30 марта в интервью NBC News. Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Гренландия окажется под контролем Соединенных Штатов. Американский президент отметил, что у него уже были реальные переговоры об аннексии Гренландии.

Ранее он отмечал, что аннексия датского острова нужна Вашингтону для международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство американцев выступают против аннексии или покупки Гренландии Соединенными Штатами. Большинство жителей датского острова также не поддерживают идею присоединения к США.

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