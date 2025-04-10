Дональда Трампа вывела американцев на протесты. Если раньше американцы выходили на протесты по какой-то одной причине, прежде всего их лихорадило по палестинской теме, то сегодняшние протесты в США вызваны смесью разных причин, связанных с внешней политикой, пишет Александр Хара для Главреда. Сейчас часть демонстрантов недовольна тем, что Трамп повернулся спиной к бывшим союзникам, в частности, бросающим Украину, то есть имеющим достаточно абстрактные объяснения, более замешанные на ценностях. Другую часть демонстрантов на протесты выводят действия Трампа в экономической плоскости, ведь за последние дни было уничтожено 9,5 трлн долларов рыночной стоимости, по крайней мере, такие цифре 7 апреля подавало издание Wall Street Journal.

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Зрозуміло, що такі втрати дуже відчутні для багатіїв, оскільки вони вкладаються в акції, а зростання фондового ринку робить їх ще більш заможними. Та, разом із тим, близько 79% пенсійних фондів теж вкладаються в акції, а це означає, що від пенсії людей, які працювали десятки років, відняли значну суму, відтак, вони не отримають того, на що розраховували.

Звичайно, є й інші економічні фактори. Зокрема, відтепер кожен американець буде більше платити за все, адже загальні споживчі ціни підвищились на 2,3%, а це означає, що середнє домогосподарство буде платити 3,8 тисяч доларів щороку за нових тарифів, які запровадив Трамп, але ж він погрожує їх ще збільшити. Так, наприклад, ціни на одяг зросли на 17%. Автомобілі вже зараз коштують майже на 3 тисячі доларів більше. Не кажучи вже про загальний вплив на економіку, яка в 2025 році уповільниться на 0,9%, тобто втратить майже 1% ВВП. А в перспективі кількох років це означатиме мінус 160 мільярдів доларів щороку.

Тож, в принципі, дії Трампа нашкодили кожному американцю. Навіть Ілон Маск, найкращий приятель Трампа і радник, закликає зупинитися і не збільшувати тарифи для Китаю. І це зрозуміло, адже все виробництво Маска залежить від китайців.

Все це свідчить про те, що, якщо Трамп буде продовжувати в тому ж дусі, все більше і більше американців будуть виходити на вулиці. Тобто протестний потенціал буде збільшуватися, адже Трамп не зупиниться. Особливо, якщо певні цифри свідчитимуть про те, що період турбулентності мине, а потім ситуація стабілізується.

В цьому контексті важливо аналізувати ідеологію і те, що команда Трампа збирається робити. Один із ключових моментів – це ідеологія нового консервативного кола, яку називають "зміною режиму". Команда Трампа хоче взагалі перебудувати американську республіку таким чином, щоб цю консервативну політику було неможливо змінити. Фактично це щось на кшталт політики Орбана в Угорщині. Коли була пандемія Covid-19, Орбан запровадив в Угорщині надзвичайний стан, який надав йому більше повноважень та обмежив права і свободи громадян. І цей надзвичайний стан діє досі, хоча вже 2025 рік, і пандемії немає.

Все, що Трамп робить в економічній політиці, зокрема з тарифами, робиться за лекалами Орбана. У Штатах запровадили особливий стан, і тарифи запроваджуються указами президента, а не Конгресом, як би це мало бути.

Те, що зараз відбувається в США, дуже схоже на передмайданний період в Україні. Як ми пам’ятаємо, у нас Майдан виник тому, що не можна було нічого вирішити політичним шляхом – у парламенті, в дискусії. Подібна ситуація зараз у американців. Але у них не було раніше такого досвіду, тому їм потрібен час для того, щоб збільшилася кількість учасників протестів, щоб сформулювалися конкретні вимоги – не просто про скасування тарифів, а вимоги, спрямовані вже проти самого Трампа.

Якщо така ескалація відбудеться, Трамп буде реагувати. Він уже не раз заявляв про те, що за потреби можна застосовувати збройні сили та національну гвардію всередині країни, спочатку – проти мігрантів, а далі подивимося. Трамп заявляв, що стане тираном на один день, диктатором на один день. Республіканці це сприймали як жарт, а демократи розуміють, що Трамп справді збирається робити те, про що говорить. Тому я не виключаю можливості протистояння в США з застосуванням сили – спочатку поліції, а потім і нацгвардії.

Сподіваюся, що до цього не дійде, бо не хотілося б бачити "майдан" у Сполучених Штатах. Але ситуація загрозлива. Адже більшість республіканців у Сенаті та Палаті представників покірна Трампу. Поки що лише декілька республіканців критикують Трампа по певних питаннях, але цього замало, щоб щось змінити в Конгресі і обмежити божевільні дії Трампа.

Тому я не думаю, що на даному етапі протести в США змусять Трампа коригувати свою політику і діяти інакше. Трампісти хоч і втратили гроші й відчули удар по власних гаманцях, та все одно вірять Трампу. Демократи абсолютно праві, коли говорять, що в США сформувався культ особистості – культ Трампа. Культ особистості ми бачили в Радянському Союзі та можемо побачити зараз у Росії та Північній Кореї: там немає раціонального сприйняття, лідера там підтримують, бо він "найрозумніший і найкращій". Відтак, трампісти вважають фейком усе те негативне, що повідомляють про Трампа. Надзвичайно ризиковану зовнішньоекономічну стратегію Трампа критикують професіонали, але трампісти це не слухають, і достукатися до них неможливо.

Крім того, слід зазначити, що в демократичному таборі США зараз великі проблеми. Фактично лише Берні Сандерс і Олександія Окасіо-Кортес планомірно працюють з американськими громадянами: їздять по регіонах, збирають великі натовпи і розповідають, що поганого робить Трамп. Решта демократів не роблять цього. А їм зараз потрібно комунікувати з виборцями і розповідати, куди котиться Америка. Американські демократи досі у нокауті після виборів, і в них немає яскравого вираженого лідера.

Тож у США, з одного боку, розгублені демократи, які не можуть зібратися з думками і правильно працювати над помилками (там не треба пропонувати світле майбутнє, альтернативне трампізму, а можна працювати виключно на негативі від дій Трампа), а з іншого – фактично поглинута Трампом і трампістами Республіканська партія. В Сенаті і Палаті представників є лише одиниці, здатні критикувати Трампа по окремих питаннях. Плюс недовіра електорату Трампа до медіа, бо ці люди живуть у Твіттері і трампістських соцмережах.

Протверезіння американців настане, але може бути запізно. Адже зараз у європейців може не залишитися інших варіантів, окрім як зближуватися з Китаєм в економічному плані. Розпочата американською адміністрацією торговельна війна буде підштовхувати китайців, індусів, канадців, мексиканців, європейців об’єднуватися і протидіяти діяльності Трампа. По суті, Трамп переформатовує глобальну економіку в шоковий спосіб, в результаті чого просто втрачає велику кількість країн.

До "майдану" в Америці ще далеко, але перші ознаки вже є. Зростає незадоволення американців економічними проблемами, і ця халепа зачіпає їх усіх. А згодом дії Трампа можуть призвести й до масових звільнень у США. Тож протестний потенціал у США буде накопичуватися. І якщо не буде реакції, якщо сенатори і конгресмени не зрозуміють, що мають піти в опозицію до Трампа, у американців не буде іншого виходу, окрім як намагатися позбутися Трампа шляхом протестів.

Куди Трамп може завести США своєю ризикованою економічною стратегією? Трамп правильно визначив проблеми США, але він намагається вирішити їх всі одразу шоковою терапією. А це має негативний ефект для американців. Американській економіці вже доведеться кілька місяців чи років повертати втрачені активи фондових ринків.

Коли США стають таким нестабільним гравцем, це неминуче призведе до того, що долар буде менше використовуватися в якості міжнародної валюти. Так, є Індія, Росія чи Китай, які зменшують оперування доларом і так, там це ідеологічні речі. Але зараз й інші країни можуть почати це робити з економічних причин.

Трамп веде торговельні війни з своїми союзниками: Євросоюзом, Мексикою, Канадою. У європейців ще й додаються сумніви в тому, що американці прийдуть їм на допомогу, якщо буде війна з Росією. Це означає, що стратегічна автономія Європи стане реальністю.

Країни будуть аналізувати, як можна вирішувати свої економічні проблеми так, щоб не входити в рецесію, яка маячить у США. Штатам загрожує уповільнення пенсійно-економічного розвитку, зростання інфляції, збільшення безробіття тощо. Звичайно, все це впливатиме і на глобальну економіку, бо США залишаються економікою №1. Відтак, європейці та інші можуть намагатися об’єднатися проти США, створити зону вільної торгівлі. От канадці не хочуть бути 51-м штатом США, але чому б їм не доєднатися до Євросоюзу? Вони близькі і ціннісно, і економічно. Це об’єднання можливе.

Крім того, може відбутися зближення ще недавніх партнерів США з Китаєм, тобто те, чого Трамп точно не хоче, але це буде побічним ефектом його дій. Адже зараз Китай виглядає притомним гравцем, який прагне зберегти наявну систему, що базується на правилах.

Я вже не кажу про Росію, бюджет якої за розміром як бюджет Техасу, але вона досягає своїх цілей і в Європі, і в США. Росія грає своїми поганими картами набагато краще. Фактично Трамп їй підігрує, грає в піддавки. А це загроза для європейців, тож їм потрібно щось робити, щоб зупинити Путіна і стримати Росію.

Таким чином, зараз американці ламають те, що вони будували щонайменше з 1945 року, а то й довше. Вони відходять від традиції республіканізму ХХ століття і хочуть докорінно змінити систему в США. Це не тимчасова історія – тут під загрозою республіка.

Хай там як, але за півтора роки в США відбудуться вибори в Конгрес. І якщо ситуація буде розвиватися так, як зараз, якщо протести триватимуть і масштабуватимуться, республіканцям буде вкрай складно здобути на них хороший результат. Якщо буде така ситуація, як сьогодні, з невизначеністю ринків, втратами на фондових ринках, натягнутими відносинами з торговельними партнерами і так далі, на виборах на республіканців чекатиме катастрофа. На проміжних виборах вони можуть втратити Палату представників, де зараз у них повний склад, і більшість у Сенаті. Якщо так станеться, Сенат і Палата представників зможуть приймати закони, які обмежуватимуть дії Трампа в економічній чи зовнішньо-політичній сфері. Звичайно, для України це був би ідеальний варіант.

Але, звісно, для цього має зберегтися нинішня ситуація з незадоволенням політикою Трампа і протестами, й не має статися чудо, коли перед виборами економічна ситуація раптом покращиться, і виборці зрозуміють, що Трамп був правий, коли говорив, що треба перечекати складний період.

Поки що все рухається до того, що республіканці втратять позиції і вплив. Але ще раз наголошую на складній ситуації в таборі демократів, які досі не отямилися від поразки на виборах. Для отримання такого електорального результату, який би кардинально змінив розстановку сил, і демократи змогли диктувати свої умови, потрібно, по-перше, обрати лідерів, по-друге, правильно критикувати Трампа, по-третє, сформувати власний позитивний порядок денний. Бо акцент на гендерних питаннях, абортах та іншому призвів до того, що американці проголосували за Трампа, який пропонував економічне зростання та більш консервативну політику. Для демократів це великий виклик.

Втім, виникає питання, чи зможе Трамп взагалі втриматися при владі до кінця президентського терміну. Адже такими темпами для нього збільшуються шанси не досидіти до кінця терміну. Недарма дії Трампа зараз дехто порівнює з шоковою терапією часів Горбачова. Тоді нерозуміння того, як працювала радянська грошова система, призвела до колапсу цієї системи. Так само команда Трампа не розуміє, як працює світова грошова система, фінансові ринки.

Крім того, цікава історія з Маском, який може залишити команду Трампа. Маск поза політикою навряд чи буде охоче витрачати свої гроші в таких обсягах, як досі, на підтримку Трампа. Адже, зкорема, цей фінансовий чинник стримує декого у Конгресі від виступів з критикою Трампа. Тож усе це означає, що без грошей Маска стане більше людей, які публічно виступатимуть проти політики Трампа і Трампа самого.