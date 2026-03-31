США массово перебрасывают войска на Ближний Восток: что известно

Тысячи американских военных из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии начали прибывать на Ближний Восток. События происходят в момент, когда президент США Дональд Трамп оценивает дальнейшую стратегию действий в войне против Ирана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. По словам собеседников агентства, военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии уже прибывают в регион.

Десантники дислоцируются в Форт-Брегги, штат Северная Каролина, и присоединятся к морякам, морским пехотинцам и подразделениям сил специальных операций, которые уже находятся в регионе. В течение выходных на Ближний Восток также прибыли около 2 500 морских пехотинцев.

Американские чиновники не уточнили, в какие именно страны направляют военных, однако отметили, что такое развертывание было ожидаемым. В состав дополнительного контингента входят элементы штаба 82-й воздушно-десантной дивизии, подразделения логистического обеспечения и поддержки, а также одна боевая бригада.

На данный моментрешение о введении американских войск непосредственно на территорию Ирана не принято. Однако, по словам одного из источников, переброска сил имеет целью усилить способности США для возможных будущих операций в регионе.

Напомним, по данным медиа, около 50 000 американских военных находится сейчас на Ближнем Востоке. Это примерно на 10 000 человек больше, чем обычно, и связано с эскалацией войны в Иране. Десантников могут использовать для захвата острова Харк в Персидском заливе, который является главным узлом в экспорте иранской нефти.

