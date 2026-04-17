Спецслужбы Румынии оказали 'решающую киберподдержку' Молдове во время выборов: Дан рассказал подробности

Президент Румынии Никушор Дан заявил, чторумынские спецслужбы оказали решающую поддержку Молдове в киберсфере во время парламентских выборов. Он сделал это заявление 16 апреля в интервью Europa FM, уточнив, что помощь касалась именно защиты систем, а не вмешательства в процесс голосования.

Видео дня

Об этом он рассказал в эфире Europa FM, где подробно объяснил характер поддержки. Дан подчеркнул: "В киберсфере они оказали решающую поддержку на выборах в Молдове, подчеркиваю, именно в киберсфере, а не влияли на сам избирательный процесс".

Он отдельно подчеркнул, что речь шла о технической помощи и безопасности.

Кибератаки и выборы

По словам президента, Румыния действовала через Национальное управление кибербезопасности. Именно эта структура помогла защитить избирательную инфраструктуру и государственные системы Молдовы от возможных кибератак. Речь шла и о безопасности голосования для граждан за рубежом, что, как известно, часто становится уязвимой точкой.

Еще до выборов эксперт Эндрю Уилсон из Европейского совета по международным отношениям предупреждал об активности России. Он говорил, что вмешательство происходит на уровне, которого раньше не было, и что Москва вкладывает значительные ресурсы в скрытые онлайн-манипуляции. Молдавская власть, по его словам, только пытается успевать за этими процессами.

Детали вмешательства

Россия, как отмечалось, стремится сформировать буферную зону к западу от Украины. И Молдова в этой стратегии играет важную роль. Именно поэтому, по оценкам экспертов, выборы в стране стали объектом повышенного внимания.

Еще 30 июля Высший совет безопасности Молдовы обсуждал возможную попытку беспрецедентного вмешательства в парламентские выборы. Президент Майя Санду тогда заявила, что Россия может пытаться установить контроль над страной после голосования. Она также рассказала об инструментах влияния и о политиках, которых связывают с Москвой.

Позже пресс-секретарь главаря Кремля Дмитрий Песков опроверг такие обвинения. Он заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств. Кроме того, по его словам, в Молдове якобы нарушаются электоральные права части граждан.

Что предшествовало

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосовала бы за воссоединение с Румынией, если бы этот вопрос был вынесен на референдум. Она отметила, что ее стране становится все труднее "выживать" самостоятельно.

По словам президента Майи Санду, согласно данным опроса, который провели в сентябре 2025 года, почти 46% граждан Молдовы выступают против объединения с Румынией. В то же время чуть более 33% опрошенных его поддерживают.

Отдельно Санду отметила, что европейскую интеграцию сейчас одобряет большинство граждан Молдовы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!