Израиль одобрил ввод международных стабилизационных сил в сектор Газа: что известно

В воскресенье, 26 июля, Кабинет безопасности Израиля одобрил ввод международных стабилизационных сил в сектор Газа. Это предусмотрено планом прекращения огня для анклава, предложенным президентом США Дональдом Трампом.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на израильского чиновника. За день до отъезда премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон Кабинет утвердил правовые рамки, которые позволят силам войти в Газу.

Международные стабилизационные силы (ISF), в состав которых войдут представители "дружественных стран", будут действовать в районах палестинского анклава, не находящихся под военным контролем Израиля.

Чиновник отметил, что миссия будет состоять из 200 человек из"дружественных стран, таких как Уганда и Марокко". Чтобы войти в сектор Газа, каждый контингент должен получить отдельное разрешение от Израиля.

Пока неизвестно, когда эти силы будут развернуты.

Что происходит в Газе

По оценкам, Израиль фактически контролирует 64% территории Газы, тогда как почти все два миллиона ее жителей проживают на узкой полосе земли на побережье, находящейся под контролем ХАМАС, преимущественно в импровизированных палатках или поврежденных зданиях, в ужасающих условиях.

ХАМАС до сих пор отказывается сложить оружие, а Израиль заявил, что расширит зону своего контроля в Газе до 70% территории анклава, где он продолжает наносить военные удары почти ежедневно.

План Трампа предусматривал создание Совета мира в качестве высшего международного органа, ответственного за реализацию мирного соглашения. Среди прочих функций он должен был осуществлять надзор за силами безопасности.

В этом месяце представитель Совета сообщил, что он планирует создать пилотную гуманитарную зону для жителей Газы, чтобы дать толчок реализации заблокированного плана президента США.

Как сообщал OBOZ.UA, израильские военные активно возводят земляной барьер внутри сектора Газа, который фактически делит территорию на две части. По данным спутниковых снимков, протяженность укреплений уже превышает десятки километров и продолжает расти.

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