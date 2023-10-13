На следующий день после ошеломившего всех нападения боевиков ХАМАС на Израиль, когда лента Фейсбука кипела возмущением, ужасом, горем и перекличкой людей, как живущих в Израиле, так и оказавшихся в нем релокантов и гостей-туристов, увидел я пост френда, резко выпадавший из общей тональности.

Старый социальный котел или концлагерь?

Нет, он не поддержал нападение и сразу оговорил, что никоим образом не оправдывает его и сопровождавшие вторжение зверства. Но поставил вопрос о причинах. Мол, два миллиона человек, запертые на полностью изолированной Израилем и Египтом небольшой, в 325 кв. км территории, под властью откровенных террористов, поколениями варящиеся в замкнутом социальном котле и в информационно-пропагандистском пузыре. Вот котел и рванул.

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Он сравнивал ситуацию с восстанием в концлагере, и по сути, а среди комментирующих были российские ученые, ему никто не смог возразить. Лишь возмутились несвоевременностью его доводов. Как можно в такое время, когда! Думаю, можно – иначе этот котел постоянно будет ошпаривать кипятком соседей, тем более, что подбрасывать под него дровишек и плескать бензинчика есть немало желающих, как вот Иран и Россия. С которой аналогии просто напрашиваются.

Но сначала все же об Израиле. Нетаньяху кипит показным гневом, немедленно объявил войну Хамасу, обещает превратить Газу в руины (всю) и всячески подогревает праведный гнев и ненависть масс. Хотя на видео в ту роковую субботу чуть ли не улыбался довольной улыбкой...

Он явно стремится воспользоваться войной и накалом чувств после произошедшей трагедии, чтобы отвлечь внимание от главного вопроса: кто виноват в неслыханном провале знаменитых спецслужб Израиля и его отличной армии, не сумевших отследить подготовку к столь масштабному нападению и предотвратить его? Между прочим, появляется информация, что главный виновник именно Нетаньяху, игнорировавший сообщения разведки и Египта о том, что в Газе что-то затевается.

Да, он назвал эту информацию фейком и ложью, но трудно представить, чтобы прославленная израильская разведка так грубо прозевала подготовку к такому масштабному нападению, а всегда готовую к бою блестящую армию застали буквально со спущенными штанами – хамасовцы захватили несколько военных баз и показывали полуодетых пленных солдат, взятых врасплох. Слишком уж мутная история и без вины высшего военно-политического руководства в любом случае не обошлось.

А теперь премьер, расколовший нацию попыткой провести непопулярную судебную реформу, и погрузивший страну в хаос противостояния на грани гражданской войны, воспользовался событиями и требует создания чрезвычайного правительства. То есть стремится установить диктатуру. Не напоминает ли он вам аналогичного американского субъекта – Трампа? Кстати, недавно известный журналист Томас Фридман опубликовал в "Нью-Йорк Таймс" статью, в которой ставит Нетаньяху в один ряд с Путиным, Трампом и Си Цзинпинем – как самых опасных врагов демократии и свободного мира. Как в воду глядел!

Конечно, Израиль победит, в этом нет ни малейших сомнений. Но выиграет ли? Прочной ли будет победа или через какое-то время все повторится? Боюсь, что так. Боюсь, что Хамас не причина ситуации в Газе, а ее следствие. Спрашивается, почему на Западном берегу ситуация сложная, но до таких взрывов не доходит? Не потому ли, что он не так изолирован? К сожалению, долгосрочного и основательного плана по искоренению причин постоянной угрозы со стороны Газы, подобного плану денацификации Германии, ни у кого нет, ни у Израиля, ни у ЕС, ни у США, ни у ООН, им проще слать деньги, а военной силой причин не устранить, можно лишь купировать наиболее явные симптомы.

Однако подобные патовые ситуации случаются и у территорий отнюдь не изолированных! Да, речь пойдет о России.

Социозамыкание России

С ней вот какой казус – мы возвращаемся к тезисам упомянутого френда по Фейсбуку: он, напомню, считает (вполне справедливо) причиной гегемонии и народной поддержки Хамаса в Газе то, что два миллиона человек заперты на небольшой, плотно изолированной территории, и поколениями варятся в замкнутом социальном котле и в информационно-пропагандистском пузыре.

Однако Россия как будто сильно отличается от Газы, как и русские от арабов, она огромна, не была изолированной, более того, ее всячески вовлекали в интеграцию со свободным миром, она гораздо цивилизованнее, как бы культурнее (между прочим, 69% россиян считают свою культуру самой великой в мире!), образованнее, открыта миру, в ней была неплохая наука, довольно развитая экономика и т.д. и т.п. Почему же тогда они так похожи и почему обе оказались во власти террористов? Почему Россия стала огромной Газой, и зверства хамасовцев ничем не отличаются от зверств российской солдатни в Буче, Гостомеле, Изюме и прочих несчастных городах и селах многострадальной Украины, оказавшихся под оккупацией этих варваров?

А потому, что глубокая социальная наследственность (есть, оказывается, такой термин в экономике) оказалась неистребимой. Поэтому никакие попытки демократизации и либерализации государства не удаются, как и создания гражданского общества, и Россия вот уже много веков видит смысл существования в агрессивной экспансии, в расширении, она постоянно бросается на всех соседей, лезет за моря, мало того, грозит уничтожить весь мир!

В самом деле, в отличие от Газы, население которой варится в упомянутом социальном котле всего лишь несколько десятков лет (этого вполне хватило для формирования поколений, с пелёнок воспитанных в ненависти к Израилю и видящих в борьбе с ним высший смысл жизни), русские (именно русские, а не расплывчатые россияне) пребывали в своём котле и формировали национальный характер как бы не пятьсот лет, со времен Ивана III и зарождения имперской концепции Москва – Третий Рим! Она как раз в 1520-х годах была явно сформулирована и принята на идеологическое вооружение.

Тут впору даже термин социальная генетика применить, имеется и такой у экономистов и социологов. Но не будем этого делать, поскольку упоминание негативного генетического отбора вызывает озлобление россиян. Ограничимся социальной наследственностью, уж она-то несомненна. Так, недавно группа социологов решила выявить влияние инквизиции в Испании на деловую активность современных ее регионов. Чёткую корреляцию (многие вообще не верили, что она существует) установили удивительно простым способом: по уровню ночного освещения градов и весей.

Казалось бы, когда свирепствовала та инквизиция, сколько веков прошло, какое там влияние!? А поди жы ты, имеется! В тех регионах, где инквизиция была особенно жестокой, до сих пор уровень ночной освещённости, а значит и деловой активности существенно ниже.

Но пора уже приступить к России. Сами россияне из числа противников Путина и его тоталитарного режима, пытаются понять, почему большинство их сограждан поддерживает нападение на Украину. В первую очередь грешат на влияние многолетней пропаганды. Однако, во-первых, пропаганда не формирует идиотов, она на них рассчитана. Во-вторых, есть гораздо более основательное объяснение неуёмной агрессивности русских. Приведем несколько цитат западных наблюдателей, хорошо знакомых с Россией.

Сигизмунд фон Герберштейн, дипломат Священной Римской империи, "Записки о Московии", 1549 год: "Трудно понять, то ли народ по своей грубости нуждается в государе-тиране, то ли от тирании государя сам народ становится таким грубым, бесчувственным и жестоким".

Через сто лет, в 1652-1659 годах Антиохийский патриарх Макарий III, посетив Валахию, Молдавию, Украину и Московию, писал: "Благодарю Тебя Господи, что мы снова в Стране Казаков (Украине). Два года, что мы прожили в Московии, наши уста были заперты на колодку, наш ум в тюрьме. В той стране никто не может чувствовать себя хотя бы немного свободным. Мы там забыли, что такое радость и смех. За каждым нашим шагом следили московиты".

Еще через двести лет в России побывал маркиз Астольф де Кюстин – и написал известную книгу "Россия в 1839 году", возмутившую Николая I. В ней маркиз пишет примерно то же, что и Герберштейн, и развивает его мысли: "Из подобного общественного устройства проистекает столь мощная лихорадка зависти, столь неодолимый зуд честолюбия, что русский народ должен утратить способность ко всему, кроме завоевания мира".

Он был прав. Идет 2023 год, и с небес на Московию с неизбывным удивлением глядят Сигизмунд, Макарий и Астольф, ломая светлые головы над причинно-следственными связями...

Резюме

Подводя итоги нашей социальной саги, отметим, что нападение России на Украину и боевиков ХАМАС на Израиль помимо всего прочего ставит вопрос о динамике некоторых социумов, об их способности хотя бы к изменению, не говоря уже о развитии. Впрочем, деградация тоже некоторым образом изменение...

Вспомним также, что у Лема в блестящем боевике-антиутопии "Эдем" есть хороший финализирующий термин: социозамыкание. Лем, судя по всему, пришел к идее "Эдема", предвидя логику развития практик гитлеровской Германии и СССР в случае тотальной победы таких диктатур, и путинская Россия подтверждает его прокрустическую прогностику, равно как и свою неизменную сущность.

Да, если быть точным, Лем для описания неразрешимого кризиса социума применил термин биосоциозамыкание, но био в России только начинается, хотя потери на фронте и эмиграция уже сказываются. А вот социо торжествует много веков. Так что остановимся на социозамыкании. Оно, если верить пану Станиславу, а я ему верю, он был на редкость умным человеком, ведёт к коллапсу, к самоуничтожению подобной системы, ибо сама она уже не способна к исправлению. Но времени это может занять много и все это время такие обречённые системы будут представлять немалую опасность для соседей, да и для всей планеты.