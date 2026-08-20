Сомалийские пираты захватили нефтяной танкер у берегов Йемена: что известно
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Шесть вооруженных боевиков захватили нефтяной танкер в Аденском заливе у побережья Йемена и заставили его направиться в Сомали. Состояние экипажа судна пока неизвестно.
Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). По данным ведомства, инцидент произошел 20 августа примерно в 250 км к востоку от йеменского города Эль-Мукалла.
Как захватили танкер
Танкер направлялся на запад через Аденский залив, когда к нему приблизилось незарегистрированное судно. Экипаж успел передать сигнал бедствия по радиоканалу VHF 16, после чего вооруженные боевики поднялись на борт и взяли танкер под контроль.
"UKMTO получила подтверждение того, что на танкер поднялись шесть вооруженных человек, которые в настоящее время контролируют судно, следующее в сторону Сомали", – говорится в сообщении.
Пока неизвестно, кто именно стоит за нападением и что происходит с членами экипажа.
Название танкера, его флаг и принадлежность UKMTO не разглашает.
Захват танкеров в регионе
Инцидент произошел на фоне сложной ситуации с безопасностью в Аденском заливе и у побережья Йемена. Морской маршрут остается зоной повышенного риска из-за нападений на торговые суда и деятельности вооруженных группировок в регионе.
По данным UKMTO, судам рекомендуется проходить этот участок с особой осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Ведомство совместно с соответствующими органами продолжает расследование захвата танкера.
Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Аденском заливе на западе Аравийского моря пираты попытались захватить торговое судно. Экипажу удалось уклониться от нападения. Инцидент произошел в 50 морских милях (92,6 километра) к юго-востоку от города Аль-Шихр ( Йемен).
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