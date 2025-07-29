'Сложно обнаружить, а уничтожить еще труднее': новая ракета США способна сломать сценарий вторжения Китая на Тайвань – Telegraph

У США появилась новейшая технология, способная нанести болезненный удар по китайскому флоту. Речь идет о высокоточной ударной ракете нового поколения PrSM (Precision Strike Missile).

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Об этом сообщает Telegraph. Вооружение недавно прошло успешные испытания в Австралии.

Что известно

Ракета попала в цель на расстоянии более 300 км, что стало первым боевым применением оружия производства Lockheed Martin союзным государством США. Запуск возможен как с американских установок Himars, так и с британских реактивных систем залпового огня.

По имеющейся информации, дальность полета ракеты PrSM превышает 400 км, и в будущих версиях этот показатель планируют еще увеличить. Во время недавнего испытания в Австралии ракета развила скорость 4000 км/ч, что на 300 км/ч больше, чем у ракеты Atacms.

Как отметил главный технический директор армии США Алекс Миллер, каждая пусковая установка способна нести по две высокоточные ракеты PrSM, в отличие от одной Atacms, а также обладает повышенной устойчивостью к помехам. PrSM сочетает усовершенствования нового поколения с преимуществами систем Himars и MLRS: они быстрые, мобильные, хорошо маскируются и могут представлять угрозу для китайских кораблей.

"Это оружие, которое создает серьезную проблему для китайского флота: его сложно обнаружить, а уничтожить еще труднее", – заявил старший аналитик Фонда защиты демократий Брэд Боумен.

США и Китай активизировались в Тихом океане

И США, и Китай активно наращивают военное присутствие в регионе Тихого океана, особенно вблизи Тайваня – территории, которую Пекин считает своей, несмотря на фактическую независимость острова с 1940-х годов. Превосходство Китая в военных возможностях может стать критической угрозой для Тайваня, который полагается на поддержку США как основного сдерживающего фактора. В случае падения острова Вашингтон потеряет важный стратегический рубеж, противостоящий экспансионистским устремлениям Китая.

"Всегда идет постоянная борьба между обеими сторонами, чтобы попытаться реагировать на любые достижения другой стороны. Но я бы сказал, что эти (PrSM) имеют потенциал для резкого увеличения фактора риска для китайского флота. Поэтому это существенно", – сказал старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бандоу.

Он отметил, что даже без боевого применения ракеты PrSM могут оказывать мощное психологическое давление на Пекин, заставляя его пересмотреть планы по расширению влияния.

"Важнейшее преимущество такого развития вооружений заключается в том, что он просто побуждает китайцев сказать: "Нет... нам не нужно делать это сейчас", – сказал он изданию The Telegraph.

В случае развертывания PrSM на Тайване и вдоль первой островной цепи, в которую входят Япония, Индонезия и часть Филиппин, китайский флот может понести серьезные потери как в портах, так и при выходе в зону возможного конфликта.

Что предшествовало

В апреле этого года стало известно, что армия США провела испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности Dark Eagle. Накануне запуска для морского и воздушного пространства на мысе Канаверал (Флорида) были разосланы запрещающие уведомления. Как утверждали американские военные, новая система вооружения предназначена для "дезинтеграции возможностей врага".

Напомним, в Турции также презентовали новую сверхзвуковую ракету IHA-300, которая имеет дальность полета более 500 км. Ее можно запускать с тяжелых беспилотников и истребителей.

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