Можно запускать с беспилотников: в Турции презентовали новую сверхзвуковую ракету IHA-300 с дальностью более 500 км. Фото и видео

В Турции презентовали новую сверхзвуковую ракету IHA-300, которая имеет дальность полета более 500 км. Ее также можно запускать с тяжелых беспилотников и истребителей.

Видео дня

Об этом сообщает SavunmaSanayiST. Баллистическую ракету на 17-й Международной выставке оборонной промышленности (IDEF 2025) представила компания Roketsan.

Детали

"Мы с гордостью объявляем о запуске новейшего члена этой семьи – ракеты UAV-300. Имея дальность полета более 500 километров и технологию баллистических ракет, UAV-300 будет запускаться с наших авиационных платформ, истребителей и вооруженных БПЛА. Ее дальность, в частности более 500 километров, значительно увеличит дальность поражения наших вооруженных БПЛА", – отметил в своем заявлении генеральный директор Roketsan Мурат Икинчи.

Известно, что ракета длиной 10 м, имеет вес 7200 кг и диаметр 938 мм. Вес боевой части составляет около 900 кг.

Икинчи также подчеркнул значение ракеты БПЛА-230 сверхзвукового класса для усиления боевых возможностей ударных беспилотников, отметив, что развитие в этой сфере существенно расширило потенциал вооруженных дронов.

Об интеграции ракеты TRG-300 было сообщено ранее

Как проинформировало издание, глава компании Roketsan во время выставки IDEX 2025 в Абу-Даби в феврале 2025 года рассказал о старте процесса интеграции ракеты TRG-300 с боевыми беспилотниками. Этот проект является частью концепции создания ракеты UAV-300 для использования на вооруженных БПЛА.

Ракета, которую планируют устанавливать на реактивные и ударные беспилотные летательные аппараты, способна преодолевать расстояние более 500 км – в зависимости от высоты и скорости запуска и оперативно уничтожать стратегически важные объекты. Ее применение позволит запускать боеприпас вне пределов действия вражеской противовоздушной обороны.

UAV-300 предполагается оснастить различными системами наведения и боевыми частями в соответствии с характером целей. Благодаря твердотопливному двигателю ракета сможет достигать целей с высокой скоростью и точностью.

Что предшествовало

В мае компании Baykar модернизировала беспилотник Bayraktar TB2T-AI. Новинкой стала замена двигателя на турбовинтовой и интеграция современных систем искусственного интеллекта, что вывело возможности дрона на совершенно новый уровень. Этот дрон оснащен сразу тремя мощными компьютерами с продвинутым искусственным интеллектом, которые обеспечивают беспрецедентный уровень автономности полета.

Как сообщал OBOZ.UA, в Турции рассматривали возможность поставки Украине новых ударных дронов Bayraktar Akinci. На территории нашей страны турецкое правительство разрешило производить такие беспилотники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!