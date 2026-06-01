"Символизирует борьбу": возле посольства РФ в Вашингтоне высадили подсолнухи в знак поддержки Украины. Фото и видео

Катя Помазан
В столице США состоялась традиционная акция в поддержку Украины, во время которой активисты высадили подсолнухи возле российского посольства и улицы Бориса Немцова. Мероприятие призвано напомнить о несокрушимости украинского народа и сохранить внимание американского общества к войне, которую Россия ведет против Украины.

Мероприятие состоялось 31 мая по инициативе организации US Ukrainian Activists (USUA). Об этом сообщает Радио Свобода.

Ежегодная акция по высадке подсолнухов прошла в Вашингтоне уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Подсолнух, который считается одним из символов Украины, участники мероприятия использовали как знак стойкости, свободы и борьбы за независимость.

Президент USUA Надежда Шапоринская отметила, что цветок символизирует несокрушимый дух украинцев и их готовность бороться до полного освобождения оккупированных территорий. Акция также призвана продемонстрировать России, что поддержка Украины остается сильной даже спустя годы после начала большой войны.

Среди участников мероприятия была советник Офиса президента по вопросам реконструкции и инвестиций, бывший посол Украины в США Оксана Маркарова. Она отметила, что ежегодная акция объединяет украинцев, представителей диаспоры и американских друзей Украины, которые продолжают поддерживать Киев в противостоянии российской агрессии.

Маркарова назвала подсолнух символом украинского государства и подчеркнула, что акция является напоминанием как для российских дипломатов, так и для международного сообщества о необходимости продолжать поддержку Украины.

Во время мероприятия волонтеры высаживали цветы и развернули украинские флаги. Водители, которые проезжали мимо места проведения акции, сигналили в знак солидарности с Украиной.

К инициативе также присоединился старший научный сотрудник Брукингского института Бенджамин Виттес. Проведение акции уже пятый год подряд свидетельствует как о преданности ее участников, так и о том, что война до сих пор остается болезненной реальностью для миллионов людей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во многих заведениях Киева и других городов Украины появились таблички символического резерва для героев, которые находятся в плену. Это происходит в рамках всеукраинской акции Still in Captivity, организованной проектом Рината Ахметова "Сердце Азовстали", который оказывает поддержку защитникам Мариуполя и их семьям.

