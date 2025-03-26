Почему это проглотили в США? О Signal-скандале в США написали уже все. Главного редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга почему-то добавили в тайную группу Signal чиновников команды Трампа. Сделал это Майкл Уолтц. Я прочитал статью Голдберга об этой увлекательной истории. Почему я решил обратить внимание еще раз на это? Ибо все, что произошло, ярко демонстрирует нутро молодой команды Трампа.

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Отже, в групі, до якої додали журналіста Голдберга, йшло обговорення таємної спецоперації - ударів США по хуситах в Ємені. В групі було 18 посадових осіб, серед яких, зокрема, радник з питань нацбезпеки Майкл Волтс, міністр оборони Піт Гегсет, міністр фінансів Бессет, керівниця адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз, її заступник Стівен Міллер, керівниця розвідки Тулсі Габбард, директор ЦРУ Джон Реткліфф, віцепрезидент США Джей Ді Венс, керівник антитерористичного центру Джо Кент, Держсекретар Марко Рубіо та інші. Коли в цій компанії опинився журналіст, то він спочатку подумав, що це супер крутий розіграш, а група фейкова. Але коли почалося обговорення, а за тим удари по Ємену, то Джеффрі Голдберг підофігів. Він ніколи не був компліментарним до Трампа, хоча і брав інтервʼю у того ж Волтса. В його голові ніяк не вкладалося, що урядовці використовують застосунок Signal для обговорення таємного плану. Звісно, в певний момент він злякався, бо розумів, що вся ця компашка своїми діями "заробила" на кілька пожиттєвий термінів. Голдберг навіть зібрав редакцію видання аби порадитися, як діяти.

Уявіть собі рівень скандалу! Але давайте звернемо увагу не на порушення таємниці і не на ресурс, а на те, що обговорювали і як це робили. Мене особисто шокувало зневажливе ставлення до людей, лексика рекетирів і бариг, яка нагадала 90-ті. Висловлення Волтса і Венса просто наскрізь просочені ненавистю до Європи. До того ж ці урядовці розглядають будь-що під кутом власного прибутку.

Чим все це закінчилось? Звільненнями, відставками, каяттям? Ні! Президент Трамп сказав, що " Майкл Волс засвоїв урок, і він хороша людина". А це просто "несерйозний збій". Саме видання The Atlantic Президент США назвав "журналом, який припиняє роботу".

Нефаховість, безпорадність, нерозуміння, нахабство … Давайте детально розберемо цю історію аби більше зрозуміти, що нам очікувати на переговорах від цієї команди мародерів. Детальніше на моєму YouTube, посилання в коментарях.

На фото команда Президента Трампа.