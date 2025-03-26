'Наша реакция будет сокрушительной': Рютте пригрозил Путину мощным ответом в случае нападения на НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия является и остается самой значительной и темной угрозой для альянса. При этом он подчеркнул, что если диктатор Владимир Путин решит напасть на страны НАТО, он столкнется с "сокрушительной реакцией".

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Рютте заверил, что главарю Кремля не сойдет с рук нападение на Польшу или любого другого союзника. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Польше 26 марта, сообщает The Guardian.

Генсек НАТО подчеркнул, что российские власти перестраивают экономику под условия военного времени. Поэтому страны НАТО должны реагировать зеркально. В частности, Рютте похвалил Польшу за расходы на оборону в размере 4,7% ВВП, что является самым высоким показателем среди стран НАТО. Также он добавил, что другим странам следует последовать ее примеру.

"Давайте не будем забывать, что Россия является и остается самой значительной и темной угрозой для нашего альянса. Давайте не будем забывать, что Россия переходит к экономике военного времени. И это окажет огромное влияние на их возможности и способность строить свои вооруженные силы", – заявил генсек НАТО.

В то же время он пообещал, что весь альянс будет защищать Польшу или любую другую страну НАТО в случае нападения. Рютте отметил, что такая позиция должна быть понятна не только Путину, но и каждому, кто осмелится напасть на НАТО.

"Когда дело дойдет до обороны Польши и общей обороны территории НАТО, если кто-то просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или любого другого союзника, он столкнется со всей мощью этого яростного альянса. Наша реакция будет сокрушительной", – отметил Рютте.

Напомним, руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Россия будет способна атаковать территорию стран-членов НАТО. Это может произойти в течение ближайших лет до 2030 года.

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка уверена, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны против Украины. Несмотря на дипломатические усилия команды президента США Дональда Трампа, у главы Кремля может возникнуть больше стимулов продлить конфликт вместо того, чтобы торопиться с его полным урегулированием.

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