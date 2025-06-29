Сенат США поддержал 'великий и прекрасный' законпроект, который рассорил Трампа с Маском

В Сенате США поддержали "большой и красивый" законопроект президента страны Дональда Трампа по масштабному сокращению налогов и расходов в ключевом голосовании, что запустило процедуру дебатов. За проголосовал 51 законодатель, против выступили 49 сенаторов, представителям администрации Трампа во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом пришлось несколько часов убеждать колеблющихся.

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Идею Трампа резко критиковал его бывший соратник Илон Маск, демократы считают их "непропорционально выгодными для богатых" и считают, что миллионы американцев останутся без медобслуживания, а эксперты прогнозируют рост государственного долга США. Подробности сообщает Guardian.

"Устранив важное процедурное препятствие, Сенат проголосовал 51 голосом против 49 за открытие дебатов по законодательству. Контролируемый республиканцами Сенат США продвинул законопроект президента Дональда Трампа о масштабном сокращении налогов и расходов в ключевом процедурном голосовании в субботу поздно вечером, что повысило вероятность того, что законодатели смогут принять его "большой, прекрасный законопроект" в ближайшие дни", – указано в материале.

Издание отмечает, что упомянутый законопроект, принятия которого очень хочет Трамп, после этого голосования преодолел первое процедурное препятствие перед принятием. За него свои голоса отдал 51 сенатор, еще 49 (среди них и двое республиканцев) проголосовали против.

И ради такого результата команде Трампа пришлось "попотеть": лидеры республиканцев и Джей Ди Вэнс в течение нескольких часов вели закрытые переговоры с целью привлечь на свою сторону колеблющихся сенаторов.

Эта мера, главная законодательная цель Трампа, преодолела первое процедурное препятствие 51 голосом против 49, при этом два сенатора-республиканца проголосовали против.

Поэтому процедурное голосование, положившее начало дебатам по 940-страничному мегазаконопроекту для финансирования главных приоритетов Трампа в сфере иммиграции, границ, сокращения налогов и военных дел, началось с многочасовой задержкой.

Далее же более трех часов сенаторы не могли проголосовать. Ведь трое республиканцев присоединились к демократам, выступившим против законопроекта, еще трое вели переговоры с лидерами республиканцев в надежде добиться большего сокращения расходов.

Голосование состоялось, когда один из трех сенаторов-республиканцев, выступавших против законопроекта Трампа, решил его поддержать.

"Большой, прекрасный" законопроект президента США предусматривает продление налоговых льгот 2017 года, которые были главным законодательным достижением Трампа в течение его первого президентского срока, сокращение других налогов и увеличение расходов на военные нужды и безопасность границ.

Но противоречивый законопроект вызвал жаркие дискуссии. Миллиардер Илон Маск выступил резко против него. Последний раз он осудил законопроект в субботу, 28 июня.

"Последний законопроект Сената уничтожит миллионы рабочих мест в Америке и нанесет огромный стратегический ущерб нашей стране! Абсолютное безумие и разрушение", – прокомментировал Маск в сети Х твит эксперта по зеленой энергетике, который указал на запланированное повышение налогов на новые проекты ветровой и солнечной энергетики.

Независимые аналитики оценивают, что версия законопроекта Трампа о снижении налогов и расходов увеличит на триллионы долларов государственный долг США, который сейчас достигает 36,2 триллиона долларов.

Демократы решительно выступили против законопроекта, заявив, что его элементы по снижению налогов непропорционально выгодны для богатых за счет урезания социальных программ, на которые полагаются американцы с низким уровнем дохода.

Чак Шумер, ведущий демократ в Сенате, требовал, чтобы законопроект был зачитан вслух перед началом дебатов, заявив, что республиканцы в Сенате пытаются принять "радикальный законопроект".

Зато Трамп настаивает на принятии его "большого и прекрасного" законопроекта Конгрессом как можно быстрее.

"Этот законопроект представляет собой амбициозный, но сложный перечень приоритетов Республиканской партии. По сути, он предусматривает постоянное внедрение многих налоговых льгот, действие которых с первого срока Трампа закончилось бы до конца года, если Конгресс не примет меры, что приведет к потенциальному повышению налогов для американцев. Законопроект предусматривает новые льготы, в частности отмену налогов на чаевые, и выделение 350 миллиардов долларов на национальную безопасность, в частности на программу массовой депортации Трампа. Некоторые законодатели говорят, что сокращения слишком большие, особенно для людей, которые получают медицинское обслуживание через Medicaid. Между тем консерваторы, обеспокоенные долгом страны, настаивают на еще больших сокращениях", – пишет Guardian.

Издание отмечает, что окончательный текст содержит предложение по сокращению налога на поставщиков медицинских услуг Medicaid, что вызвало возражения и сопротивление нескольких сенаторов, обеспокоенных судьбой сельских больниц. Новая версия откладывает дату начала этих сокращений и создает фонд в размере 25 миллиардов долларов для помощи сельским больницам и поставщикам медицинских услуг.

Большинство штатов вводят налог на поставщиков услуг как способ увеличения федерального возмещения Medicaid. Некоторые республиканцы утверждают, что это мошенничество и его следует отменить.

Независимое бюджетное управление Конгресса заявило, что согласно версии законопроекта, принятой Палатой представителей, около 10,9 миллиона человек останутся без медицинского обслуживания, и по меньшей мере на 3 миллиона меньше людей смогут претендовать на продовольственную помощь. Бюджетное управление Конгресса еще не оценило публично проект Сената, который предлагает более резкие сокращения. Согласно законопроекту Палаты представителей, самые высокие доходы получат сокращение налогов примерно на 12 000 долларов, тогда как самым бедным американцам пакет будет стоить 1600 долларов, сообщило Бюджетное управление.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп решил ограничить обмен секретной информацией с Конгрессом. Такое решение в Белом доме приняли после того, как кто-то слил внутреннюю оценку бомбардировки ядерных объектов Ирана. Согласно этой оценке, ядерная программа Тегерана не была уничтожена, через несколько месяцев она якобы может быть восстановлена.

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