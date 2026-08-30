"Сейчас и навсегда": в Канаде установили огромный знак "Озеро Онтарио". Видео

В Канаде решили отреагировать на попытку Дональда Трампа переименовать озеро Онтарио в озеро Америка. Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд представил огромную табличку с названием водоема и подчеркнул, что менять его не собираются.

Видео дня

Таким образом канадская сторона дала понять, что не признает решение американского президента. Об этом сообщает ВВС, а видео опубликовал Даг Форд в социальной сети Х.

Форд установил собственную табличку

Даг Форд встал перед новым знаком с надписью "Озеро Онтарио. Сейчас и навсегда" и объяснил позицию Канады.

"Задолго до президента Трампа это озеро называлось озером Онтарио. И после того, как президент Трамп уйдет, оно, как и раньше, будет называться озером Онтарио", – заявил Форд.

Он добавил, что табличку установили "на всякий случай", чтобы никто не забыл настоящее название водоёма.

"Это озеро Онтарио, сейчас и навсегда", – подчеркнул премьер Онтарио.

По словам Форда, Трамп решил переименовать озеро из-за того, что ему "не понравилось, что Онтарио и Канада отстаивают свои права".

Трамп назвал озеро "Америкой"

В четверг Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Американский президент заявил, что решение вступает в силу немедленно.

После этого Трамп опубликовал в соцсетях несколько видео, созданных с помощью искусственного интеллекта. На одном из них он якобы меняет табличку "Озеро Онтарио" на надпись "Добро пожаловать на озеро Америка".

Другое видео показывало канадских гусей с прической, похожей на прическу Трампа, которые держат винтовки и патрулируют берег переименованного озера.

Канадские чиновники отвергли решение американского президента. Премьер-министр Канады Марк Карни ранее также заявлял, что водоём "называется озером Онтарио – сегодня и навсегда".

Переименование стало частью более широкого спора

Конфликт вокруг названия озера возник на фоне обострения торговых отношений между США и Канадой. После провала торговых переговоров Вашингтон ввёл 50-процентные пошлины на канадские товары на сумму около 20 млрд долларов США.

Канада планирует ответить аналогичными пошлинами по принципу "доллар за доллар".

Озеро Онтарио является самым маленьким из Великих озер Северной Америки. Оно расположено на границе Канады и США, между канадской провинцией Онтарио и американским штатом Нью-Йорк.

В то же время указ Трампа касается прежде всего американской системы географических названий. Министерству внутренних дел США дали 30 дней на обновление информации о переименовании в официальном американском реестре.

Подобная ситуация уже возникала после того, как Трамп в 2025 году распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский. Мексика не признала это изменение, а картографические сервисы начали использовать разные названия в зависимости от страны пользователя.

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