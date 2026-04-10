Счет идет на недели: Британия срочно закупает перехватчики дронов Skyhammer. Фото

Великобритания срочно закупает новые перехватчики дронов Skyhammer, чтобы усилить противовоздушную оборону на фоне роста роли дешевых беспилотников в современных войнах. Первые сотни систем планируют поставить британской армии уже в ближайшие недели.

Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на заявление министра обороны Великобритании Джон Гили.

По его словам, правительство заключило многомиллионный контракт со стартапом Cambridge Aerospace, который разрабатывает системы перехвата дронов и недорогих ракет. Компания должна поставить британским военным сотни перехватчиков Skyhammer в течение ближайших недель.

"Поддержка Cambridge Aerospace нашим правительством является ярким примером того, как британский оборонный стартап, основанный ветераном, масштабируется, чтобы поставлять новые ракеты-перехватчики в течение нескольких недель для наших Вооруженных сил и партнеров в Персидском заливе, а также для обеспечения хороших рабочих мест и безопасности здесь, в Великобритании", – заявил Гили.

Соглашение заключено на фоне того, что западные военные сталкиваются с реалиями войны беспилотников, поскольку недорогое вооружение доминирует в современных конфликтах, как в войне в Украине, так и на Ближнем Востоке.

Так, американские ракеты системы Patriot были в значительной степени эффективны против воздушных целей, но их стоимость может быть примерно в 200 раз выше, чем у дронов типа Shahed, которые Иран применяет в регионе.

По словам гендиректора Cambridge Aerospace Стивена Барретта, традиционные перехватчики могут стоить столько же, сколько частный самолет, что делает их экономически неэффективными против массовых атак дронов. По его словам, новые перехватчики Skyhammer будут стоить всего "десятки тысяч" долларов. Система способна развивать скорость около 700 км/ч, что позволяет ей догонять дроны типа Shahed.

Стартап Cambridge Aerospace был создан в конце 2024 года и уже привлек финансирование от венчурных фондов, в частности Accel и Lakestar. Компания пока мало раскрывает информацию о своих разработках и не демонстрировала собственные технологии публично.

Однако недавно Cambridge Aerospace провела демонстрацию для британских военных со "100% успехом" и открыла офисы в Польше и других европейских странах.

Компания работает под руководством инженера-профессора и бывшего топ-менеджера Anduril и разрабатывает систему, подобную "Железному куполу", для защиты стран НАТО.

