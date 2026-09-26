Саудовская Аравия не исключает разработку ядерного оружия – разведка США

Разведывательное сообщество США представило Конгрессу секретный отчет, согласно которому Саудовская Аравия рассматривает возможность создания собственного ядерного оружия. Данные разведки усилили обеспокоенность законодателей по поводу гражданского ядерного соглашения, продвигаемого администрацией Дональда Трампа

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Критики опасаются, что сделка спровоцирует опасную гонку вооружений на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Суть соглашения и позиция администрации

Ядерное соглашение открывает американским компаниям доступ к проектам в сфере атомной энергетики Саудовской Аравии стоимостью в десятки миллиардов долларов. Белый дом рассчитывает, что это укрепит союзнические отношения с Эр-Риядом и предотвратит его сближение с Россией и Китаем.

В Госдепартаменте США заявили, что соглашение основано на "активном и реалистичном подходе", а Вашингтон "не поддерживает и не будет поддерживать" военную ядерную программу королевства. Эр-Рияд также заявляет о исключительно мирном характере своей программы.

Риски обогащения урана и отсутствие жесткого контроля

Главным поводом для тревоги законодателей стала возможность обогащения урана на территории Саудовской Аравии. Хотя первоначально лимит установлен на уровне до 5%, условия сделки допускают его повышение до 20%, что позволяет в сжатые сроки перейти к созданию оружейного урана. Для сравнения, ядерная сделка с Ираном 2015 года ограничивала обогащение уровнем 3,67%.

Особые опасения вызывает режим инспекций. Соглашение не обязывает Саудовскую Аравию подписывать дополнительный протокол с МАГАТЭ. Без этого протокола инспекторы не смогут проверять незаявленные объекты на предмет тайной разработки оружия.

Группа из 20 экспертов по нераспространению, включая экс-главу МАГАТЭ Ханса Бликса и сенаторы-демократы во главе с Эдом Марки и Джеффом Меркли, уже направили письма протеста госсекретарю Марко Рубио.

Эксперты напоминают о заявлении наследного принца Мухаммеда бин Салмана, сделанном в 2018 году. Тогда он заявлял, что Эр-Рияд создаст ядерную бомбу, если это сделает Иран. В условиях продолжающегося роста напряженности вокруг иранской ядерной программы действия США могут лишь ускорить региональную эскалацию.

Напомним, Иран резко отреагировал на новый виток экономического давления со стороны США, направленный на изоляцию гражданской авиации страны. Тегеран предупредил соседние государства об ответных мерах, если они подчинятся требованиям Вашингтона и прекратят обслуживание иранских авиакомпаний.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай призвал Соединенные Штаты и Иран как можно скорее возобновить переговоры и урегулировать конфликт между ними. В Пекине заявили, что противостояние Вашингтона и Тегерана не соответствует общим интересам сторон и международного сообщества. Китайская сторона призвала вернуться к дипломатии и решать спорные вопросы путем диалога.

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