Уровень воды в Рейне вблизи немецкого Кобленца опустился до рекордно низкой отметки за весь период наблюдений. В четверг на измерительном пункте в Каубе зафиксировали всего 2 сантиметра воды, что стало самым низким показателем с начала измерений в 1856 году.

Видео дня

Мелькание Рейна создает проблемы для судоходства на одной из важнейших торговых артерий Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle

Уровень воды опустился до рекордной отметки

Несмотря на окончание лета, Рейн продолжает мелеть. На гидрологическом посту в Каубе, недалеко от Кобленца, 25 сентября зафиксировали всего 2 сантиметра воды — это самое низкое значение за всю историю наблюдений, которые ведут с 1856 года.

На следующий день уровень несколько повысился – до 5 сантиметров.

В то же время эти цифры не означают, что фактическая глубина всей реки составляет всего несколько сантиметров. Измерительный пост расположен относительно близко к берегу, а реальная судоходная глубина Рейна в районе Кауба примерно на 113 сантиметров больше, чем показывает датчик.

Несмотря на это, именно показатель на гидропосте используют в качестве ориентира немецкие судоходные ассоциации. Ранее Немецкая ассоциация внутреннего водного транспорта (BDB) предупреждала, что полноценное судоходство по Рейну становится невозможным, если уровень воды опускается до однозначных показателей.

Мелководье Рейна угрожает немецкой промышленности

Рейн имеет критическое значение для экономики Германии, поскольку по нему перевозятся грузы между промышленными регионами страны и крупными портами Северного моря.

Длительное снижение уровня воды может вынудить судоходные компании сокращать объемы грузов или вовсе прекращать перевозки на отдельных участках. Это создает риски для предприятий, которые зависят от регулярных поставок сырья и отправки готовой продукции речным транспортом.

По расчетам Кильского института мировой экономики, каждые 30 дней низкого уровня воды на Рейне сокращают промышленное производство Германии примерно на 1%.

Таким образом, рекордное обмеление Рейна представляет собой не только экологическую или транспортную проблему, но и риск для работы немецкой промышленности и экономики страны в целом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии в результате обмеления Рейна нашли фосфорную гранату времен Второй мировой войны. После того как боеприпас оказался на воздухе, фосфор вступил в реакцию с кислородом, из-за чего граната начала дымиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!