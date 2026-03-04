Самолет срочно вылетел в Медину: дети Кадырова могли застрять в Саудовской Аравии – медиа

В Саудовской Аравии, которая сейчас страдает от агрессии Ирана, могли застрять дети чеченского террориста Рамзана Кадырова. Самолет главаря боевиков срочно вылетел в Медину, откуда сейчас эвакуируют туристов из ближневосточных стран.

Об этом сообщает российский оппозиционный Telegram-канал "Можем объяснить". Борт главы Чечны Airbus ACJ319 с бортовым номером RA-73417 (номер рейса RSJ9617) прибыл туда в среду, 4 марта.

Что известно

Как сообщается, часть полета борт двигался с выключенными транспондерами, поэтому его место вылета остается неизвестным. Но после посадки он включил маячки, хотя последний месяц самолетом не пользовались.

Согласно утечке данных пограничной службы ФСБ, самолет используют Рамзан Кадыров и его дети Адам и Эли. Первый именно на нем вылетал в ОАЭ 31 декабря 2023 года, а обратно вернулся через два дня. Эли этим бортом улетел из России после подавления мятежа ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года.

Также и Адам, и Эли регулярно летают в Саудовскую Аравию: как объясняют журналисты — на отдых, и для участия в религиозных и спортивных мероприятиях. Сам же Кадыров сейчас находится в Чечне.

Отмечается, что самолет Кадырова вылетал в Москву в середине января этого года после сообщений о ДТП с участием Кадырова-младшего в Грозном.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр Пакистана Исхак Дар заявил, что Исламабад напомнил Тегерану о своих обязательствах по безопасности перед Саудовской Аравией. Это произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста напряженности в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в течение последнего месяца неоднократно звонил президенту США Дональду Трампу. В разговоре наследник престола призвал его к силовому сценарию в отношении Ирана, и с начала операции Эр-Рияд выступил на стороне Вашингтона.

