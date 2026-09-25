"Руководство по безопасности" на 12 страниц: в Польше распространяют брошюры на случай бомбардировок и отключений света. Фото

Министерство внутренних дел Польши с пятницы, 25 сентября, начнет распространять инструкции по действиям в случае обстрелов. Полякам будут рассказывать об укрытиях и правиле двух стен, тревожном чемоданчике, правилах поведения на открытом пространстве и т. д.

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Эти материалы будут доступны на правительственных сайтах и будут распространяться через все местные органы власти, в частности через губернаторов провинций. Как передает TVP.Info, брошюру также будут распространять на мероприятиях, организованных в рамках Академии гражданской защиты и обороны, а также на национальных и региональных учениях по реагированию.

Магдалена Рогуска, заместительница министра внутренних дел РП, заявила, что инструкция не является новым "Руководством по безопасности", а представляет собой дополнение к нему. Она отметила, что муниципальные и городские администрации стали бы подходящим местом для размещения этих рекомендаций.

"Нам нужно работать над своей подготовкой, знаниями, готовностью, чтобы наша реакция в момент опасности стала уверенной, почти естественной реакцией", – сказала чиновница.

Рогуская заверила, что инструкции "интуитивно понятны, наглядны и легко объясняют основные принципы поиска безопасного места как на улице, так и в помещении".

Брошюра состоит из 12 страниц и четко объясняет основные принципы реагирования на обстрелы. Таким образом МВД Польши хочет "подготовить граждан к надлежащей реакции" на тревогу.

Ведомство посоветовало жителям еще до возникновения угрозы ознакомиться с сигналами тревоги, расположением ближайших укрытий и маршрутами, как туда добраться. Местонахождение бомбоубежищ можно проверить, в частности, в приложении Gdziesieukryc.pl.

Полякам рекомендуют заранее договориться о месте встречи с семьёй на случай чрезвычайной ситуации, а также подготовить рюкзак для эвакуации.

Как писал OBOZ.UA:

– Польша эвакуировала два пограничных пункта на границе с Украиной из-за российских ударов по украинскому приграничью. Речь идет о пунктах в Зосине и Дорогуске, которые не работали около получаса. Впоследствии движение там возобновили.

– Вечером 23 сентября в Польше, на территории наземной базовой станции спутниковой связи Starlink в Воля-Кробовской в Мазовии, произошел пожар. Огонь повредил антенны и генератор, которые обеспечивают доступ к интернету значительной части Центральной и Восточной Европы (в частности Украине). Польские службы не исключают, что причиной возгорания мог быть умышленный поджог.

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