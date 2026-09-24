В Польше горела наземная станция Starlink, которая обеспечивает интернетом, в частности, Украину: что известно об инциденте

23 сентября вечером в Польше, на территории наземной базовой станции спутниковой связи Starlink в Воля-Кробовской в Мазовии, произошел пожар. Огонь повредил антенны и генератор, а польские службы не исключают, что причиной возгорания мог стать умышленный поджог.

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Об этом сообщает RFM24. На место происшествия прибыли спасатели, которым удалось потушить огонь, после чего территорию взяли под охрану полицейские. По предварительным данным служб, речь могла идти о поджоге распределительного устройства, однако также рассматривается версия короткого замыкания.

Что известно о пожаре на станции Starlink

О возгорании спасателям сообщил владелец территории, где размещены элементы инфраструктуры связи. Он отметил, что горели антенны, а также был поврежден генератор.

На место были вызваны полицейские подразделений превенции и сотрудники воеводского управления полиции. Об инциденте также сообщили Агентство внутренней безопасности и Центральное следственное бюро полиции.

Наземная база в Воля-Кробовской вместе с аналогичной станцией вблизи Каунаса в Литве обеспечивает доступ к интернету значительной части Центральной и Восточной Европы, в частности Украине.

По словам репортера RMF24 Кшиштофа Засады, находившегося на месте происшествия, на территории станции расположено около десятка белых антенн в форме шара диаметром примерно 2 метра. Территория окружена металлическим забором.

Полицейские-криминалисты продолжают фиксировать следы пожара. Сам населённый пункт такжепатрулируют сотрудники подразделений по предотвращению преступлений.

В Польше не исключают умышленный поджог

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что многое указывает на возможную преднамеренную попытку нарушить работу станции.

По его словам, оператором станции является компания Exatel — государственный телекоммуникационный оператор, который является одним из элементов обеспечения безопасности интернета и предоставляет услуги, в том числе Украине.

Гавковский также пояснил, что возможное отключение подобных станций могло бы вызвать перебои с доступом к интернету. По его словам, это могло бы отразиться, в частности, на работе банкоматов.

Министр подчеркнул, что такие телекоммуникационные передатчики могут определять, будет ли в определенной части Польши, Европы или Украины доступен интернет.

Напомним, 3 сентября в Польше заявили, что пожар на заводе производителя дронов в Скаржиско-Каменной был умышленным поджогом и актом диверсии. Премьер-министр страны Дональд Туск также заявил о возможном российском следе в таких операциях.

Как писал OBOZ.UA, 15 сентября в Польше вблизи американской базы противоракетной обороны в Редзикове обнаружили неизвестный беспилотник. Он находился примерно в 500 метрах от военного объекта, а полет длился около пяти минут.

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