Руководителем NASA стал частный астронавт и сторонник миссий на Марс Джаред Айзекман: что о нем известно

Сенат США в среду утвердил миллиардера и частного астронавта Джареда Айзекмана на должности руководителя NASA. Он возглавил агентство в администрации президента Дональда Трампа на фоне конкуренции с Китаем в космических программах и дискуссий по бюджету.

Как сообщает Reuters, процедуру утверждения провел Сенат США, где кандидатуру Айзекмана поддержали 67 сенаторов, еще 30 проголосовали против. Во время слушаний он отмечал, что NASA должно ускорить темпы, чтобы опередить Китай в лунной программе уже в этом десятилетии.

Джаред Айзекман стал 15-м руководителем NASA и возглавил агентство с примерно 14 тысячами сотрудников. Он известен как сторонник миссий на Марс и сотрудничества с частным сектором, в частности с компаниями вроде SpaceX. В то же время часть демократов выражала беспокойство из-за его близости к Илону Маску, компания которого имеет контракты с NASA на десятки миллиардов долларов.

Сенатор Мария Кантвелл, которая курирует космическую сферу в профильном комитете, поддержала кандидатуру Айзекмана. Она отметила, что во время номинации он подчеркивал важность подготовки будущих ученых, инженеров и астронавтов для достижения целей агентства.

Айзекман возглавляет NASA в период масштабных изменений. Администрация Трампа сократила штат агентства примерно на 20 процентов и предложила уменьшить бюджет на 2026 год почти на четверть – с традиционных около 25 миллиардов долларов. Это поставило под угрозу ряд научных программ.

Новый руководитель заявляет о намерении сохранить программу Artemis с возвращением людей на Луну и одновременно активнее готовиться к полетам на Марс. Республиканцы и часть демократов отмечают срочность лунной гонки с Китаем, который планирует высадку своих астронавтов до 2030 года. NASA пока ориентируется на 2028 год, используя ракету Space Launch System и корабль Starship как лунный посадочный модуль.

Джаред Айзекман родился 11 февраля 1983 года в штате Нью-Джерси. Его детство и юность прошли именно там – он учился в средней школе Ridge High School в городке Бернардс Тауншип. Уже с 14 лет Айзекман начал заниматься техническим обслуживанием и ремонтом компьютеров, а через два года получил предложение полной занятости от одного из клиентов. Ради работы он оставил школу, одновременно сдав тесты на общее среднее образование по программе GED.

В 2004 году Айзекман начал брать уроки пилотирования. К 2009 году он установил мировой рекорд кругосветного перелета на бизнес-самолете класса light jet, преодолев маршрут чуть более чем за 62 часа – почти на 20 часов быстрее предыдущего рекорда. Впоследствии он получил квалификацию для полетов на различных военных реактивных самолетах.

Айзекман женат и воспитывает двух дочерей.

Предпринимательскую карьеру Джаред Айзекман начал в 2005 году, став соучредителем компании United Bank Card, которая впоследствии получила название Harbortouch. Компания, базировавшаяся в Пенсильвании, более десяти лет оставалась прибыльной, обрабатывая платежи на сумму более 11 миллиардов долларов США в год для десятков тысяч торговцев. Айзекман возглавлял ее в качестве генерального директора до 2015 года.

В 2011 году он создал авиационную команду Black Diamond Jet Team, а в 2012-м основал компанию Draken International во Флориде, которая специализируется на подготовке пилотов для Вооруженных сил США. В 2020 году Harbortouch была переименована в Shift4 Payments, и Айзекман остался ее генеральным директором. По данным компании, она обрабатывает платежи на более чем 200 миллиардов долларов США каждый год.

В феврале 2021 года Айзекман объявил, что станет спонсором и командиром экипажа SpaceX Inspiration4 – первого полностью гражданского полета человека в космос. Миссия стартовала 16 сентября 2021 года на корабле SpaceX Dragon, запущенном ракетой Falcon 9, и успешно завершилась 19 сентября.

В 2022 году Айзекман приобрел у SpaceX три пилотируемых запуска. Отдельно он заявлял, что планирует собрать 200 миллионов долларов в поддержку детской больницы святого Иуды, половину этой суммы пообещав пожертвовать лично.

