Россиянин купил порт на стратегически важных Аландских островах: СМИ обнаружили след Кремля

Россиянин с финским гражданством стал владельцем компании, управляющей гаванью и кемпингом Sandvik Hallor AB на Аландских островах (Финляндия). Журналисты обнаружили у компании связи с россиянами, которых связывают с организацией, близкой к Кремлю.

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В то же время сделка не проверялась повторно, поскольку формально владелец земли не изменился. Об этом пишет Ålands Radio.

Что известно о новом владельце

В мае 2026 года компанию Sandvik Hällor AB возглавил Антон Вег, ранее носивший фамилию Кудрявцев. Он родился в 1984 году и имеет двойное гражданство Финляндии и России. Вег занимается предпринимательской деятельностью, в частности работает в сфере недвижимости в Хельсинки и Берлине, а также владеет бизнесом, связанным с гостиницами и арендой помещений.

14 мая его назначили председателем правления Sandvik Hällor AB. В состав совета директоров также вошли двое жителей Кекара, в том числе Оскар Карлстрем.

Как выяснили СМИ, Карлстрем поддерживал контакты с другими гражданами России, которых связывают с организацией, имеющей близкие к Кремлю связи.

В компании обнаружили связи с Россией

Смена руководства Sandvik произошла на фоне ужесточения в Финляндии ограничений для граждан России. В прошлом году страна запретила россиянам покупать недвижимость и усилила контроль за приобретением отдельных видов бизнеса. В то же время эти правила не распространяются на людей, которые одновременно имеют финское гражданство.

Аландские острова имеют собственные правила в отношении приобретения земли и ведения предпринимательской деятельности, поэтому общефинские ограничения непосредственно на них не распространяются. При этом после смены владельца компании дополнительная проверка ее права на ведение бизнеса не проводилась.

Как пояснил представитель правительства Аландских островов Адриан Янссон, разрешение на предпринимательскую деятельность оформлено непосредственно на юридическое лицо, то есть на компанию. Поскольку сама компания сохранилась, действующее разрешение продолжает действовать, а смена ее акционеров не стала основанием для нового рассмотрения.

Правительство Аландских островов не стало проводить новую проверку земельных участков, поскольку формально их владелец не изменился. Речь идет о передаче акций компании, владеющей недвижимостью. В то же время анализ социальных сетей позволил журналистам выявить связи нового руководства Sandvik Hällor AB с людьми, связанными с российскими интересами.

В частности, новый член правления компании Оскар Карлстрем на протяжении нескольких лет поддерживал контакты с Евгением Васильевым, гражданином России, работающим на Кекари. Васильев заявляет, что является сотрудником российской организации CPAIS, или Центра политического анализа и информационной безопасности.

В соцсетях Васильев также регулярно появляется вместе с директором CPAIS Святославом Андриановым. Судя по опубликованным материалам, они вместе посещали страны Балтийского региона и другие европейские государства, в частности Швецию, Германию и Францию, а также Калининград.

CPAIS позиционирует себя как неправительственную организацию. В то же время старший научный сотрудник Финского института международных отношений Маргарита Завадская считает, что эта структура имеет гораздо более тесные связи с российскими властями, чем может свидетельствовать её официальный статус.

"Эта конкретная организация имеет очень тесные связи с российским государством. Ее директор ранее был помощником первого заместителя председателя комитета Государственной думы по международным делам и занимал ряд других должностей, близких к российским властям", – подчеркнула она.

Завадская считает, что связи CPAIS требуют особого внимания и тщательной проверки, учитывая стратегическое значение Аландских островов. По ее мнению, уже сама близость организации к российским властям является тревожным сигналом, тем более что CPAIS не скрывает своей ориентации на защиту интересов России.

Соглашение не считают незаконным

Об изменении владельца гостевой гавани Sandvik известно и пограничной службе Финляндии. Там отметили, что на данный момент не располагают информацией о какой-либо незаконной деятельности, связанной с новым владельцем. В то же время представители службы не стали подробно комментировать возможные контакты членов правления компании с CPAIS, подчеркнув, что продолжают отслеживать ситуацию в регионе Аландских островов.

Сам Антон Вег не стал дополнительно объяснять обстоятельства приобретения гавани. Онзаявил, что стремился прежде всего к спокойствию и не планирует разглашать подробности сделки.

Предыдущий владелец Sandvik Роберт Карлман, со своей стороны, заверил, что перед продажей проверил законность сделки и не считает, что при ее заключении были нарушены какие-либо правила.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия приступила к строительству новой военной базы недалеко от финской границы. По оценкам экспертов, после завершения работ на объекте могут разместиться от 4 до 6 тысяч военнослужащих, что станет частью масштабного наращивания российского военного присутствия вдоль границ НАТО.

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