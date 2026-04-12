Россияне активно вмешиваются в выборы в Венгрии: эксперт оценил ситуацию

Венгерский эксперт по безопасности Андраш Рач заявил, что Россия вмешивается в парламентские выборы в Венгрии. По его словам, известно о трёх российских организациях, близких к Кремлю, которые "пытаются влиять на избирательный процесс".

Видео дня

Также он считает, что иностранная разведка оказывает влияние на выборы. Об этом сообщает венгерское издание Telex.

Россия и выборы в Венгрии

Эксперт заявил, что правительство "поразительно молчит по этому поводу", и венгерское общество узнало о вмешательстве России "только из иностранной прессы". Также он сказал, что станет известно только после выборов, насколько эффективны эти методы, и стало ли общество уже невосприимчивым к ним.

"Мы знаем о трёх российских проправительственных организациях, которые вмешиваются в венгерские выборы: иностранная разведка, военная разведка, оказывающая помощь венгерским правительственным СМИ, и команда Сергея Кириенко, ведущая кампанию в социальных сетях в поддержку Фидес", – рассказал эксперт.

Напомним, накануне дня голосования оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром по результатам всех социальных опросов получала преимущество. Однако сложная избирательная система и ожидаемая рекордная явка электората может принести неожиданные результаты.

Как сообщал OBOZ.UA, за день до выборов в Венгрии президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать масштабную экономическую поддержку Будапешту. Однако это произойдет только в случае победы Виктора Орбана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!