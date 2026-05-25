Россия заглушила GPS самолета, которым летел министр обороны Британии: в The Times раскрыли подробности

Россия заглушила GPS самолета Британских военно-воздушных сил, на борту которого находился министр обороны Джон Гили. Это произошло тогда, когда он возвращался домой после посещения британских войск в Эстонии.

Об этом отметило издание The Times. GPS самолета был выведен из строя на все три часа полета.

Что известно

Отмечается, что GPS самолета Королевских ВВС, на борту которого находился министр обороны, был выведен из строя после того, как он пролетал вблизи российской границы. В конце концов пилоты были вынуждены использовать ревизионные инерционные навигационные системы, чтобы рассчитать свое местонахождение.

"Ноутбуки и смартфоны не могли подключиться к интернету, и пилоты были вынуждены использовать "ревизионные" инерционные навигационные системы для расчета своего местонахождения. Помехи также привели к неисправности частей приборной панели в кабине самолета Dassault Falcon 900LX", – говорится в материале.

На борту находились политические и военные советники, а также генерал-лейтенант, два фотографа и репортер Times.

Один из пилотов сказал, что это редкая ситуация, которая с ним давно не случалась.

Отмечается, что источник в оборонном ведомстве описал инцидент как "необдуманное" вмешательство России, которое потенциально могло повлиять на гражданские самолеты, но заверил, что Королевские ВВС "хорошо подготовлены к этому".

Не понятно, было ли это сделано умышленно в отношении министра обороны, но траектория полета была видна на веб-сайтах отслеживания самолетов.

Издание также напомнило, что в 2024 году Россия уже глушила сигнал GPS самолета, в котором находился тогдашний министр обороны Грант Шаппс, когда его самолет пролетал вблизи российской территории Калининграда.

