Россия за три месяца производит столько же боеприпасов, сколько НАТО за год, – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия за три месяца производит такое количество боеприпасов, которое равно объемам производства всех стран-членов Альянса за целый год. По его словам, за три месяца Россия производит столько боеприпасов, сколько все страны НАТО вместе – за год.

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Об этом он сообщил на пресс-конференции после заседания министров обороны НАТО в Брюсселе. Он подчеркнул, что последние годы продемонстрировали серьезную угрозу со стороны России, особенно после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

"Россия, несмотря на значительно более слабую экономику по сравнению со странами НАТО, производит за три месяца тот объем боеприпасов, который мы, как Альянс, производим за год", – отметил Рютте.

Он добавил, что экономика НАТО в 25 раз больше российской, однако это не мешает РФ поддерживать высокие темпы производства.

Генеральный секретарь подчеркнул необходимость усиления оборонного потенциала НАТО, предостерегая, что без своевременных мер через несколько лет альянс может оказаться под угрозой.

"Если мы не начнем действовать уже сейчас, то через 4-5 лет ситуация может стать критической. Нужно увеличивать инвестиции в оборону и готовиться к возможным вызовам", – сказал Рютте.

Напомним, за год страна-агрессор Россия выпускает более 1400 баллистических ракет "Искандер" и 500 крылатых ракет Х-101. В других отраслях текущие темпы производства являются нестабильными. Остальное необходимое вооружение россияне берут из старых советских складов.

Как отметила Дара Массикот из Фонда Карнеги, этизапасы могут иссякнуть уже к 2026 году при условии, если текущие потери российской армии на передовой останутся на том же уровне.

Россия сейчас имеет в запасе от 300 до 600 крылатых ракет большой дальности. Это все Х-101 воздушного базирования и Р-500 от ОТРК "Искандер" и "Калибр" морского базирования. Арсенал Х-47М2 "Кинжал", "Циркон", боевых блоков "Авангард" и других видов гиперзвукового вооружения РФ сейчас составляет 200-300 единиц.

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